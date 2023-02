Beursblik: ING verhoogt koersdoel WDP Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft donderdag het koersdoel voor WDP verhoogd van 35,00 naar 37,00 euro met een herhaling van het koopadvies. Analist Francisca Ferragina is enthousiast over de gang van zaken bij WDP. De beleggingscasus voor WDP is eenvoudig, aldus de analist, met gezonde financiële resultaten, een hoge voorspelbaarheid, een focus op winstgevende investeringen en een efficiënte kapitaalinzet. De resultaten over 2022 toonden volgens Ferragina eens te meer de degelijkheid van het logistieke segment in de vastgoedsector aan. WDP wordt bovendien selectiever als het gaat om investeringen. De panden van WDP zijn allemaal volledig bezet en genereren inkomsten waarmee de schuldverplichtingen kunnen worden afgelost. De vooruitzichten van WDP voor 2023 liggen iets boven de verwachtingen van ING zelf en ook boven de consensus. Ferragina paste daarom haar taxaties aan en verhoogde die voor de EPRA winst per aandeel voor 2023 en 2024 met 3 tot 5 procent. Bron: ABM Financial News

