UBS verhoogt koersdoel Prosus

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor Prosus verhoogd van 77,00 naar 95,00 euro en handhaafde het koopadvies, op basis van gunstige ontwikkelingen in China voor de belangrijkste Prosus-investering Tencent.



UBS verhoogde eerder al zijn koersdoel voor Tencent, op basis van betere economische vooruitzichten in China, en de sneller dan verwachte heropening van het land na de coronabeperkingen en een vriendelijker toezichtsklimaat voor Chinese computerspelfabrikanten.



De analisten verwachten dat de inkomsten uit betaalverkeer en reclame van Tencent op korte termijn sneller zullen groeien, terwijl er ook meer munt zal worden geslagen uit bestaande en nieuwe games.



In afwachting van de jaarcijfers in juni, zullen beleggers vooral kijken naar wat Prosus gaat doen met de aandelen Mietuan, die Prosus in maart ontvangt van Tencent en die een waarde van zo'n 5 miljard Hongkong-dollar hebben. Als Prosus dit verkoopt lijkt een overname niet waarschijnlijk gezien recente uitspraken van Prosus. Een speciaal dividend zou waarschijnlijk positief worden ontvangen door beleggers.



Waarschijnlijk zal Tencent meer onderdelen gaan afstoten en uitkering als dividend kan het verhaal rond het aandeel Prosus veranderen en mogelijk de korting van Prosus op de waarde van het Tencent-belang laten verdwijnen, opperen de analisten. Die korting bedraagt nu nog 36 procent. Bron: ABM Financial News

