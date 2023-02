Bestuur Philips ziet af van bonus



(ABM FN-Dow Jones) Bestuurders en commissarissen van Philips hebben samen besloten af te zien van een bonus over 2022 voor de raad van bestuur. Dit maakte Philips dinsdag bekend met de publicatie van het jaarrapport over 2022.



“2022 was een erg teleurstellend jaar voor Philips en diens stakeholders”, aldus het bedrijf dinsdag.



In het licht van de prestaties van Philips in 2022 en het negatieve sentiment onder aandeelhouders, hebben het bestuur en de raad van commissarissen daarom besloten af te zien van bonussen voor het bestuur.



Een bescheiden omschrijving van de situatie bij Philips.