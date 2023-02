Leveringen Volkswagen onder druk

(ABM FN-Dow Jones) Volkswagen Group heeft in januari 2023 ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder 11,9 procent minder wagens afgeleverd. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de Duitse autoproducent.

In totaal verkocht Volkswagen in de eerste maand van dit jaar 616.200 auto's, tegen 699.600 in januari 2022.

De daling is met name het resultaat van een afname van de verkoop in China. In China verkocht de Duitse autoproducent vorige maand 203.100 auto's, een daling van 40,7 procent in vergelijking met de 342.400 auto's die het in januari 2022 verkocht.

Ook in Centraal- en Oost Europa was sprake van druk. Daar verkocht Volkswagen 29.900 auto, een daling van 23,2 procent.

In de overige markten zaten de verkopen stevig in de lift. In West-Europa verkocht Volkswagen 20,2 procent meer auto’s, ofwel 213.400 stuks.

In Noord- en Zuid-Amerika was sprake van een stijging van respectievelijk 15,5 en 30,4 procent. In het Midden-Oosten en Afrika steeg de verkoop met 26,9 procent.

Kijkend naar de merken van de Volkswagen Group viel op dat er vooral minder passagiersauto’s van het merk Volkswagen werden verkocht. Hier werd een daling genoteerd van ruim 19 procent. Seat deed het juist goed met een plus van bijna 31 procent. Wel is het merk Volkswagen nog altijd goed voor het leeuwendeel van de verkopen van de groep. Zo verkocht de fabrikant 324.400 personenwagens van dit merk en ook nog eens ruim 29.000 bedrijfswagens.

Bij Audi daalde de verkoop van 135.400 naar 114.400 stuks.