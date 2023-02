Beursblik: na BAM nu Heijmans Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Na de goed ontvangen cijfers van BAM is het vrijdagochtend de beurt aan Heijmans om de boeken te openen. ING rekent voor Heijmans op een onderliggende EBITDA van 117 miljoen euro. Dat is inclusief de vrijval van de voorziening voor Wintrack II ter waarde van 19 miljoen euro. De gerapporteerde EBITDA komt dus uit op 98 miljoen euro, denkt de bank. Dat is gelijk aan de verwachting van Heijmans, mits gecorrigeerd voor de vrijval, aldus analist Tijs Hollestelle. Maar Hollestelle denkt dat beleggers vooral zullen vooruitblikken op 2023, nu de Nederlandse bouwmarkt krimpt, met vermoedelijk 1,5 procent dit jaar en 2,0 procent in 2024. Heijmans verwacht voor 2023 dat de omzet op niveau blijft ten opzichte van 2022 en dat de onderliggende EBITDA tussen de 4 tot 6 procent voor Bouw & Techniek en Infra uitkomt en tussen 6 en 8 procent voor Vastgoed. De resultaten die BAM donderdag presenteerde noemde ING solide, met een EBITDA-marge die boven de doelstelling van de bouwer uitkwam en een hoger dan verwacht dividend. Heijmans noteert donderdag 5,2 procent hoger en BAM krap 5 procent. Bron: ABM Financial News

