Beursblik: Philips heeft nog een lange weg te gaan

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft een veel beter dan verwacht vierde kwartaal achter de rug en de vooruitzichten verbeteren, maar op het juridische front is er nog een lange weg te gaan. Dat stelde ING donderdag in een reactie op de recente cijfers. Cruciaal is de uitvoering die moet leiden tot betere marges en de afronding van de terugroep van de slaapapneu-apparaten, volgens de bank. Omdat de uitkomst van de juridische nasleep als een zwarte wolk boven het aandeel blijft hangen, handhaaft ING het Houden advies. Door de herstelde aanvoerketens werden afgelopen kwartaal veel meer orders omgezet in verkochte producten en dit leverde een aangepaste EBITA op die 50 procent hoger was dan voorspeld. Verder ontslaat Philips in totaal 10.000 medewerkers of 13 procent van het personeelsbestand en snijdt het bedrijf in de investeringen in innovaties. Rond de terugroep van de Respironics-apparaten wil de bank echter eerst een 'consent decree' zien van de Amerikaanse toezichthouders, en vervolgens meer zicht op het risico van juridische claims, met name een mogelijke schikking met patiënten voor economische en gezondheidsverliezen. De testresultaten over de toxiciteit van vrijgekomen deeltjes die eind vorig jaar gepubliceerd werden, waren veelbelovend, maar het juridische risico blijft toch een onzekerheid, volgens ING. De bank heeft een maximale aansprakelijkheid van 5 miljard euro ingecalculeerd. ING verhoogde donderdag het koersdoel voor Philips van 15,00 naar 16,00 euro. Daarmee blijft het aandeel goedkoop in vergelijking tot sectorgenoten. Bron: ABM Financial News

