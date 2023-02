Arcadis boekt hogere omzet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis zag in het vierde kwartaal van 2022 het operationele bedrijfsresultaat stijgen bij een hogere omzet. Dit bleek donderdag uit cijfers van het advies- en ingenieursbureau. CEO Peter Oosterveer sprak van een succesvol jaar voor Arcadis. Hij zei dat het bedrijf zich in een sterke positie bevindt met winstgevende organische groei, een record netto-omzet en orderboek. De recente overnames van onder andere IBI en DPS droegen het afgelopen kwartaal 128 miljoen euro bij aan netto-inkomsten. De groei was het afgelopen kwartaal vooral sterk in Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Australië, "maar ook het vasteland van Europa en Brazilië droegen bij", zei het bedrijf. De langdurige lockdowns in China zorgden volgens het bedrijf voor een lichte groeivertraging. "De marktcondities blijven sterk", aldus Arcadis. "Vooral in Noord-Amerika en Europa vanwege de energietransitie. Daarnaast is veel vraag naar diensten voor milieuherstel, terwijl "waterklanten de focus verleggen van kapitaalinvesteringen naar operationele efficiëntie". Arcadis boekte in het laatste kwartaal van 2022 een operationeel bedrijfsresultaat (EBITDA) van 116 miljoen euro, in vergelijking met 91 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettowinst van 51 miljoen euro, een nipte daling ten opzichte van de 52 miljoen euro een jaar eerder. De omzet steeg van 652 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2021 naar 861 miljoen euro het afgelopen kwartaal. Een stijging van maar liefst 32 procent, dankzij dus onder meer overnames. De vrije kasstroom kwam in het vierde kwartaal uit op 146 miljoen euro, tegenover 129 miljoen euro vorig jaar. Een stijging van 13 procent. Het orderboek bedroeg ultimo 2022 3,1 miljard euro. Over het hele jaar bedroeg het operationeel bedrijfsresultaat 400 miljoen euro, tegen 347 miljoen euro in 2021. De nettowinst daalde 19 procent tot 136 miljoen euro op een omzet van 3,0 miljard euro, versus 2,6 miljard euro in 2021. Het bedrijf stelt voor 2022 een dividend voor van 0,74 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.