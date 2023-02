Lagere volumes Coca-Cola

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De volumes bij Coca-Cola zijn in het vierde kwartaal licht gedaald, terwijl de omzet steeg en iets hoger uitviel dan verwacht. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van het Amerikaanse frisdrankbedrijf.

"Hoewel 2022 veel uitdagingen kende, zijn we trots op onze algemene resultaten in een dynamische operationele omgeving", zei CEO James Quincey in een toelichting.

De mondiale volumes daalden in het vierde kwartaal met 1 procent, maar stegen over heel 2022 met 5 procent. Coca-Cola waarschuwde eerder al dat het stopzetten van de activiteiten in Rusland van invloed zou zijn op de resultaten.

In het vierde kwartaal steeg de omzet met 7 procent naar 10,1 miljard dollar en daarmee nipt boven de 10 miljard dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden.

De autonome omzet steeg met 15 procent en was in alle operationele segmenten sterk.

In heel 2022 behaalde Coca-Cola een 11 procent hogere omzet van 43 miljard dollar en een autonome omzetgroei van 16 procent, wat beter was dan de 14 tot 15 procent waar het bedrijf zelf op rekende.

De operationele marge verbeterde in het vierde kwartaal van 17,7 naar 20,5 procent en kwam voor heel 2022 uit op 25,4 procent. Dat was wel lager dan de marge van 26,7 procent in 2021.

De winst per aandeel daalde in het vierde kwartaal met 16 procent tot 0,47 dollar en de vergelijkbare winst was met 0,45 dollar gelijk aan de marktverwachting. Coca-Cola wees onder meer op een valutaire tegenwind van 12 procent.

In heel 2022 behaalde het frisdrankbedrijf een 3 procent lagere nettowinst van 2,19 dollar per aandeel, terwijl de vergelijkbare winst per aandeel met 7 procent steeg naar 2,48 dollar. Hier verwachte Coca-Cola een stijging van 6 tot 7 procent.

De operationele kasstroom daalde in 2022 met 1,6 miljard dollar op jaarbasis tot 11 miljard dollar aan het eind van het boekjaar.

Outlook

Voor 2023 rekent Coca-Cola op een autonome omzetgroei van 7 tot 8 procent. Daarbij waarschuwt het bedrijf voor een valutaire tegenwind van 2 tot 3 procent en een inflatoire tegenwind van rond de 5 procent.

Bij constante wisselkoersen moet de winst per aandeel met 7 tot 9 procent stijgen en de vergelijkbare winst per aandeel met 4 tot 5 procent ten opzichte van de 2,48 dollar in 2022.

De vrije kasstroom wordt ingeschat op 9,5 miljard dollar.

Het aandeel Coca-Cola noteert na de cijfers rond een procent hoger.