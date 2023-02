Video: financials en gezondheid aantrekkelijke sectoren Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) We hebben de beste jaaropening in jaren achter de rug, en dus ligt een correctie op de loer. Dit zegt Bob Homan, Hoofd Investment Office ING, voor de camera van ABM Financial News. Maar een correctie biedt ook kansen, aldus Homan. Een sector die er volgens hem goed voor staat, is de financiële. "Met name Europese banken laten echt wel hele sterke cijfers zien." Een reden daarvoor is dat de recessievrees fors is afgenomen, en dat betekent dat de banken ook minder voorzieningen hoeven te nemen. En daarbovenop komt de rentemarge. "Die is heel goed." Maar ook de farmacie en de gezondheidssector is interessant volgens Homan. "Die niet al te duur is." Namen die volgens ING interessant zijn, zijn Merck, Genmab en IQVia, maar ook CVS. Maar vergeet ook niet de meer IT-achtige aandelen in portefeuille te hebben, waarschuwt Homan. Klik hier voor: financials en gezondheid aantrekkelijke sectoren Bron: ABM Financial News

