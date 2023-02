Hogere resultaten PayPal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) PayPal heeft in het vierde kwartaal van 2022 hogere resultaten behaald. Dit meldde de Amerikaanse betaaldienst donderdag nabeurs. CEO Dan Schulman sprak van "een transformerend jaar". De topman kondigde donderdag zijn pensioen aan. Schulman vertrekt eind 2023. In het vierde kwartaal steeg de nettowinst van 801 miljoen naar 921 miljoen dollar, of 0,81 dollar per aandeel. De aangepaste winst van 1,24 dollar was beter dan de 1,20 dollar waar de markt op rekende. De omzet verbeterde van 6,92 miljard naar 7,38 miljard dollar, wat in lijn was met wat analisten geraadpleegd door FactSet voorspelden. De betaalvolumes kwamen met 357,4 miljard dollar iets onder de analistenverwachting van ruim 360 miljard dollar uit. Outlook Voor het eerste kwartaal rekent PayPal op een omzet van 6,97 miljard dollar, net onder de verwachting van 7 miljard dollar van analisten. De verwachte aangepaste winst per aandeel van 1,08 tot 1,10 dollar is beter dan de 1,07 dollar waar de markt op rekent. Over heel 2023 rekent het bedrijf op een aangepaste winst per aandeel van 4,87 dollar, waar analisten 4,79 dollar voorzien. Het aandeel PayPal noteert donderdag in de nabeurshandel ruim 2 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

