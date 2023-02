Biden meerdere malen onderbroken in State of Union-toespraak

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse president Joe Biden heeft in zijn State of Union-toespraak zijn economische agenda aan de man proberen te brengen, naast een hernieuwde samenwerking met de Republikeinen, maar de oproep tot eenheid viel niet in de smaak bij Republikeinse beleidsmakers.

De jaarlijkse speech gaf Biden de kans om zijn boodschap enkele weken voor zijn verwachte aankondiging om in 2024 te willen worden herkozen voor een groot publiek te testen. Recente peilingen laten zien dat een meerderheid van de Democratische stemmers de herverkiezing van Biden niet lijkt te steunen.

De toespraak van Biden werd dinsdagavond meerdere malen onderbroken door Republikeinse beleidsmakers, die het niet eens waren met zijn boodschap.

De president legde dinsdag uit hoe Amerikanen kunnen profiteren van de biljoenen dollars aan investeringen die Biden door het Congres heeft gekregen, waaronder een groot infrastructuurproject, naast de maatregelen om de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weer op de kaart te krijgen. Hij stelde bovendien dat zijn beleid de Amerikaanse economie er weer bovenop heeft gebracht na de klap van de coronacrisis, wijzend op cijfers dat de werkloosheid op het laagste niveau in 53 jaar staat.

Bidens focus op zijn economische prestaties worden overschaduwd door een onderzoek dat naar hem is gestart over de manier waarop hij met vertrouwelijke documenten is omgegaan. Dergelijke documenten werden onder meer in zijn huis gevonden. Ook worden zakelijke relaties met zijn zoon Hunter Biden onderzocht.

De Democraten en Republikeinen liggen ook met elkaar overhoop over het schuldenplafond. Zo eisen Republikeinen een verlaging van de overheidsbestedingen in ruil voor het verhogen van dit plafond. Biden onderstreepte dinsdagavond dat het belangrijk is dat het schuldenplafond zonder voorwaarden kan worden verhoogd en waarschuwde voor een economische klap als de VS de schulden niet meer kunnen aflossen.