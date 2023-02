Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, na de winsten op Wall Street na het optreden van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve.

IG voorziet een openingswinst van 161 punten voor de Duitse DAX, een plus van 70 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 50 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag verdeeld, in afwachting van een optreden van de voorzitter van de Federal Reserve.

"Een rustigere week op het front van de bedrijfsresultaten betekent dat beleggers zich weer richten op wat de Fed zou kunnen gaan doen", stelde IG.

Ook volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade ging de aandacht dinsdag volledig uit naar de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell dinsdagavond.

"Dit wordt de kans voor Powell om meer duidelijkheid te bieden over het monetaire beleid van de Fed, na de sterke banencijfers van afgelopen week", zo stelde Aslam. De sterke arbeidsmarkt maakt beleggers volgens Aslam onzeker over het monetaire beleid van de centrale bank. Aslam voorzag een volatiele marktreactie, ondanks dat Powells boodschap niet enorm zou afwijken van eerdere toespraken.

Fed-beleidsmaker Neel Kashkari zei dinsdag alvast op zakenzender CNBC dat de rente verder omhoog moet, na de sterke banencijfers.



Economisch nieuws was er uit Australië, waar de centrale bank de rente verder verhoogde.

De Duitse industrie produceerde over december 3,1 procent minder dan een maand eerder en schoot daarmee flink tekort ten opzichte van de verwachte afname met 0,6 procent.



Bedrijfsnieuws

BP boekte een recordwinst in 2022, maar toch minder dan verwacht. Het aandeel sloot 8 procent hoger. Shell won bijna 3 procent.

De Franse bank BNP Paribas zag de kwartaalwinst teruglopen, maar de inkomsten stijgen in alle divisies. De bank verhoogde de doelstellingen voor 2025 en sloot 2,6 procent hoger.

Osram voldeed aan de eigen omzet- en de margeverwachtingen. De lampenfabiokant sloot 1,2 procent lager.

In Frankfurt sloot autobandenfabrikant Continental 4,1 procent hoger. Ook chemieconcern Bayer won 4 procent.

Siemens Energy verloor juist 4 procent en sportschoenenmaker Adidas en online-retailer Zalando zelfs meer dan 5 procent

In Parijs viel het koersverlies voor Eurofins van 4,5 procent op. Betaalbedrijf Adyen leverde in Amsterdam bijna een procent in.

Euro STOXX 50 4.209,31 (+0,09%)

STOXX Europe 600 458,19 (+0,2%)

DAX 15.320,88 (-0,16%)

CAC 40 7.132,35 (-0,07%)

FTSE 100 7.864,71 (+0,36%)

SMI 1.233,87 (-0,44%)

AEX 753,09 (+0,09%)

BEL 20 3.873,72 (-0,40%)

FTSE MIB 27.118,74 (+0,36%)

IBEX 35 9.172,40 (+0,14%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag nipt in het groen, na dinsdag hoger te zijn gesloten na uitspraken van Powell over het sterke Amerikaanse banenrapport afgelopen vrijdag.



De beurs steeg na een interview met Powell.

Na een eerste positieve reactie kelderden de koersen kortstondig, toen Powell zei dat de rente hoger kan worden dan de markt inprijst. "We gaan reageren op de cijfers, dus als we sterke arbeidsmarktrapporten of hogere inflatiecijfers krijgen, dan kan het best zijn dat we meer moeten doen en de rente verder verhogen dan beleggers hebben ingeprijsd", aldus Powell.



Volgens Dabid Bahnsen was de jojobeweging een teken van tactische handelspatronen, niet de inhoud van de uitspraken. "Ik vond echt dat zijn boodschap schokkend consistent was met wat hij vorige week zei", aldus Bahnsen. "De marktbewegingen is duidelijk te relateren aan beleggers die op de uitspraken vooruit probeerden te lopen en hun posities moesten afdekken."

Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat het Amerikaanse handelstekort in december met ruim 10 procent is opgelopen naar 67,4 miljard dollar. Daarbij daalde de export met 0,9 procent en nam de import met 1,3 procent toe.



Later dinsdag, of woensdagochtend in Europa, stond nog de jaarlijkse State of the Union-toespraak van de Amerikaanse president Joe Biden op de agenda.

Bedrijfsnieuws

Microsoft-prooi Activision Blizzard ging 5 procent hoger, nadat het gamingbedrijf maandagavond de boeken opende. De winst kwam in het vierde kwartaal lager uit, maar de omzet van Activision steeg wel.

DuPont steeg 7 procent. Beleggers reageerden aanvankelijk negatief op de outlook voor 2023, maar de beter dan verwachte winst stemde toch tevreden.

Bed Bath & Beyond halveerde dinsdag in waarde. De noodlijdende retailer probeert een faillissement te voorkomen met de uitgifte van onder meer preferente aandelen en warrants ter waarde van circa een miljard dollar. Analisten van Wedbush zetten dinsdag een koersdoel van 0 dollar op het aandeel.

Het aandeel Zoom Video Communications is dinsdag sterk gestegen, nadat het bedrijf aankondigde 15 procent van zijn personeel te ontslaan. De topman levert zijn salaris en bonus in.

S&P 500 index 4.164,00 (+1,29%)

Dow Jones index 34.156,69 (+0,78%)

Nasdaq Composite 12.113,79 (+1,90%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag in het rood.

Nikkei 225 27.568,48 (-0,4%)

Shanghai Composite 3.237,70 (-0,4%)

Hang Seng 21.820,96 (-0,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0734. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0744 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0695 op de borden.

USD/JPY Yen 131,08

EUR/USD Euro 1,0734

EUR/JPY Yen 140,68

MACRO-AGENDA:

03:00 State of the Union (VS)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Groothandelsvoorraden - December (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Siemens - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Société Générale - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

07:00 TotalEnergies - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

13:00 Yum Brands - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Disney - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Uber - Cijfers vierde kwartaal (VS)