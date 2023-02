Sanofi trekt dividend flink op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sanofi

(ABM FN-Dow Jones) Sanofi heeft in 2022 de omzet flink zien stijgen, terwijl ook de winst sterk steeg. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de Franse farmareus. In het afgelopen jaar kwam de opzet bijna 14 procent hoger uit op 43 miljard euro. De winst per aandeel kwam uit op 5,37 euro, goed voor een stijging met 8 procent. CEO Paul Hudson sprak van een mijlpaal voor zijn bedrijf voor wat betreft de winstgevendheid. Sanofi slaagde er in om de margedoelstelling van 30 procent te realiseren. Ook werd de doelstelling van 2,5 miljard euro aan kostenbesparingen waargemaakt. Er werd door Sanofi een dividend over 2022 voorgesteld van 3,56 euro, een stijging van 6,9 procent. Een belangrijke aanjager voor de groei was het medicijn Dupixent waarvan de verkopen met afgelopen jaar met 43,8 procent stegen. Verwacht wordt dat de verkopen van Dupixent dit jaar de kaap van 10 miljard euro zullen overschrijden. Sanofi verwacht dat de 'business' winst per aandeel in het boekjaar 2023 met lage enkele cijfers zal groeien. Die winst kwam afgelopen jaar uit op 8,26 euro per aandeel, een plus van 26 procent. Op de beurs van Parijs sloot het aandeel Sanofi donderdagavond op 86,77 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.