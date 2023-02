TomTom verhoogt omzetverwachting 2023

(ABM FN-Dow Jones) TomTom is in het vierde kwartaal opnieuw in de rode cijfers gedoken, maar het verlies is wel iets minder diep dan gevreesd, en de omzetverwachting voor 2023 werd naar boven bijgesteld. Dat bleek vrijdag uit cijfers van de navigatiespecialist.

CEO Harold Goddijn merkte op dat TomTom afgelopen jaar een recordomzet boekte. Vooral Automotive deed het goed en presteerde beter dan de markt.

TomTom boekte afgelopen kwartaal een omzet van 139,0 miljoen euro, een stijging van 21 procent op jaarbasis. Location Technology was goed voor het leeuwendeel van de omzet met 117,6 miljoen euro, terwijl de consumententak 21,4 miljoen euro bijdroeg.

Analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus rekenden op een kwartaalomzet van 120 miljoen euro. De meevaller zat bij de tak Location Technology. De consensus rekende namelijk op 99 miljoen euro omzet voor Location Technology en 21 miljoen euro voor de consumententak.

Bij een brutomarge van 87 procent meldde TomTom verder een negatief bedrijfsresultaat (EBIT) van 4,5 miljoen euro en een nettoverlies van 8,8 miljoen euro.

De analisten voorzagen een negatief bedrijfsresultaat van 24 miljoen euro met een nettoverlies van 15 miljoen euro.

In het derde kwartaal van 2022 boekte TomTom een omzet van 136,3 miljoen euro, een negatieve EBIT van 17,8 miljoen euro en een verlies onder de streep van 17,5 miljoen euro.

De vrije kasstroom kwam in de laatste drie maanden van 2022 uit op 14,6 miljoen euro negatief, exclusief reorganisatielasten. Analisten rekenden op een plus van 3 miljoen euro.

In heel 2022 boekte TomTom een omzet van 536,3 miljoen euro, waaraan Location Technology 436,4 miljoen euro bijdroeg.

TomTom had voor afgelopen jaar een outlook afgegeven van een omzet van 505 tot 520 miljoen euro. Analisten gingen uit van 517 miljoen euro. Location Technology zou volgens het bedrijf 410 tot 425 miljoen euro omzet genereren.

Voor 2022 rekende TomTom verder op een negatieve vrije kasstroom van circa 2 procent van de omzet. Dit kwam uit op 5 procent negatief.

Per eind december 2022 had TomTom 304 miljoen euro in kas. Dat zou volgens de analisten nog 321 miljoen euro zijn. Een jaar eerder was dat 356 miljoen euro.

Outlook

Voor 2023 gaat TomTom niet langer uit van omzet van 500 miljoen tot 550 miljoen euro, maar van 540 tot 580 miljoen euro. Daar zal Location Technology 455 tot 485 miljoen euro aan bijdragen, denkt het bedrijf. Eerder werd gerekend op 425 tot 475 miljoen euro.

Analisten rekenen gemiddeld op 533 miljoen euro omzet met een nettoverlies van 65 miljoen euro.

Daarnaast mikt TomTom op een vrije kasstroom van 0 tot 5 procent van de omzet, waar eerder werd uitgegaan van break even. Analisten zijn voorzichtiger en gaan uit van 2 procent negatief.

Lange termijn

In 2025 wil TomTom nog altijd een omzet van 600 miljoen euro met Location Technology realiseren, zoals het bedrijf al tijdens een beleggersdag in november had laten weten. De vrije kasstroom zal op 10 procent van de groepsomzet uitkomen, meldde het bedrijf vrijdag.

Verder herhaalde TomTom een orderportefeuille voor Automotive van 2,4 miljard euro per eind 2022.