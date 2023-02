Hogere resultaten Gilead Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Gilead Sciences heeft in het vierde kwartaal van 2022 hogere resultaten behaald, ondanks dat de opbrengsten van zijn coronamedicijn daalden. Dit meldde de Amerikaanse partner van Galapagos donderdag nabeurs. De nettowinst steeg van 376 miljoen naar 1,6 miljard dollar, of 1,30 dollar per aandeel. De aangepaste winst van 1,67 dollar per aandeel was veel beter dan de 1,51 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. De totale omzet steeg met 2 procent naar 7,4 miljard dollar, waar de markt rekende op 6,6 miljard dollar. De toename was vooral te danken aan de hogere opbrengsten uit HIV- en oncologiebehandelingen. De omzet uit coronamedicijn Veklury daalden met 26 procent op jaarbasis tot 1 miljard dollar, vooral omdat er minder ziekenhuisopnames waren. Outlook Voor 2023 rekent Gilead op 2 miljard dollar aan opbrengsten uit Veklury, maar dit zal "naar verwachting zeer variabel zijn, afhankelijk van de frequentie en ernst van pieken [in het aantal coronabesmettingen], en onze verwachtingen zullen, indien nodig, elk kwartaal worden bijgesteld", aldus het bedrijf. Zonder Veklury moet de omzet uitkomen op 24 miljard tot 24,5 miljard dollar. Gilead rekent verder op een winst per aandeel van 5,30 en 5,70 dollar en een aangepaste winst per aandeel van 6,60 tot 7,00 dollar. Het aandeel stijgt nabeurs zo'n 4 procent. Bron: ABM Financial News

