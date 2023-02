Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger na het rentebesluit van de Federal Reserve en in aanloop naar dat van de Europese Centrale Bank.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een plus van 0,7 procent op 455,80 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,5 procent naar 15.398,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,6 procent met een stand van 7.120,00 punten. De Britse FTSE steeg 0,6 procent naar 7.807,50 punten.

Voorzitter Jerome Powell van de Fed bevestigde in de persconferentie van woensdagavond dat de afname van de inflatie in de VS is ingezet. "Ook maakte hij geen negatieve opmerking over de sterk versoepelde financiële condities in de afgelopen maanden", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. In december maakte de Fed zich hier volgens ING nog expliciet zorgen over.

Het was volgens Wiersma het startschot voor een "ouderwetse rally" op Wall Street, deels gedreven door beleggers die hun shortposities sloten.

Vanochtend vonden ook de Europese beurzen de weg omhoog, mede geholpen door koerswinsten bij techaandelen. Volgens Wiersma profiteerde de techsector van goede kwartaalcijfers van chipmaker AMD. Ook profiteren de aandelen van de flink lagere rentes op de obligatiemarkt.



Voor vanmiddag staan in de VS de wekelijkse steunaanvragen en de fabrieksorders over december op het programma.

Olie noteerde donderdag licht hoger. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het groen op 76,52 dollar, terwijl voor een april-future Brent 82,88 dollar werd betaald, een stijging van 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0982. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0992 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0987 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Shell heeft in het vierde kwartaal van 2022 meer winst geboekt dan een jaar eerder, maar ook op kwartaalbasis, terwijl de operationele vrije kasstroom op jaarbasis veel hoger uitviel dan verwacht. De koers van het aandeel Shell noteerde 2,0 procent.

Deutsche Bank heeft in 2022 de winst fors zien stijgen en beloont aandeelhouders hiervoor met een flink hoger dividend. De koers van het aandeel Deutsche Bank noteerde 2,2 procent lager. Sectorgenoot ING, dat ook met cijfers kwam, leverde 5,2 procent aan koers in.

Infineon heeft in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar de omzet zien stijgen en herhaalde de omzetverwachting voor heel dit jaar. De koers van het aandeel Infineon noteerde 7,4 procent hoger.

Roche heeft in 2022 de omzet licht zien toenemen, maar de winst zien dalen. De koers van het aandeel noteerde 1,3 procent lager.

In Parijs noteerden tien van de veertig aandelen in de hoofdindex lager in koers, onder aanvoering van Thales, waar 3 procent aan beurswaarde verdampte. In Duitsland noteerden drie koersen lager. Het aandeel Hannover Rueck boekte een koersverlies van 5 procent.

In Parijs noteerden vijf aandelen een koerswinst van meer dan drie procent. In Frankfurt waren dat er ook vijf, met een plus van 7 procent voor het aandeel Sartorius.

In Amsterdam viel de koerswinst van 7,0 procent voor het aandeel Adyen op.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het groen.

De S&P500 sloot woensdag 1,1 procent hoger op 4.119,21 punten. De Dow Jones-index eindigde vlak op 34.092,96 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 2,0 procent tot 11.816,32 punten.