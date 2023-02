'Kleine meevaller Shell' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Shell International Limited

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Shell in het vierde kwartaal waren een kleine meevaller. Dit concludeerden analisten van ING donderdag. "We vonden geen grote verrassingen", aldus de bank. Integrated Gas presteerde beter dan verwacht, maar daar stond een wat lager dan voorziene prestatie bij Upstream tegenover. De dividendverhoging van 15 procent was volgens ING voorzien, maar de aandeleninkoop van 4 miljard dollar "kan worden gezien als een plusje". "Per saldo licht positief", oordeelde ING, dat een koopadvies op Shell heeft met een koersdoel van 30,40 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.