Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet, na het rentebesluit van de Fed en in afwachting van die van de ECB.

IG voorziet een openingswinst van 107 punten voor de Duitse DAX, een plus van 39 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 32 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten woensdag verdeeld in afwachting van dat rentebesluit van de Federal Reserve.

En vandaag zullen de Europese Centrale Bank en de Bank of England vermoedelijk kiezen voor een verhoging met 50 basispunten.



Op macro-economisch vlak bleek de industrie in de eurozone minder sterk te zijn gekrompen in januari. De inkoopmanagersindex steeg woensdag van 47,8 in december naar 48,8 in januari, de hoogste stand in vijf maanden.

Het beeld is vrolijker dan in oktober, toen de bodem kennelijk werd bereikt, oordeelde econoom Chris Williamson van S&P woensdag. Dat komt deels omdat de gasprijzen in Europa sindsdien flink zijn gedaald, dankzij subsidies en relatief warm weer. Maar ook de aanvoerketens zijn duidelijk minder verstoord, volgens Williamson, waardoor de industrie veel meer kon produceren.

De consumentenprijzen in de eurozone bleken in januari opnieuw minder hard gestegen, met 8,5 procent op jaarbasis, tegen 9,2 procent in december en 10,1 procent in november. Daarmee daalt de inflatie sneller dan verwacht: economen rekenden voor januari op 9,1 procent.



Econoom Carsten Brzeski van ING wees erop dat de onveranderde kerninflatie van 5,2 procent geen reden geeft aan de ECB om van koers te veranderen. Zolang de kerninflatie "hardnekkig" hoog blijft, kan de ECB de rente blijven verhogen, aldus Brzeski.

In de namiddag bleek dat de Amerikaanse industrie in januari nog steeds kromp. Volgens S&P Global was de krimp minder sterk dan een maand eerder, maar volgens ISM nam de krimp juist toe.

Bedrijfsnieuws

Novartis heeft in het vierde kwartaal van 2022 de omzet en winst onder druk zien staan, vanwege concurrentie van generieke geneesmiddelen en hogere reorganisatiekosten. Het aandeel sloot 3,4 procent lager.

Glaxo-Smith-Kline heeft in het vierde kwartaal van het vorig jaar minder omzet geboekt en de winst per aandeel zien dalen. GSK verloor 0,2 procent.

Autofabrikanten BMW en Mercedes-Benz wonnen 2 procent in Frankfurt, en Renault steeg 3 procent in Parijs. Stellantis hield de winst beperkt tot een kleine procent.

Spaanse banken waren ook in trek, met een plus van 4,4 procent voor BBVA en 1,3 procent voor Santander.

Euro STOXX 50 4.171,44 (+0,19%)

STOXX Europe 600 452,83 (-0,08%)

DAX 15.180,74 (+0,35%)

CAC 40 7.077,11 (-0,07%)

FTSE 100 7.761,11 (-0,14%)

SMI 11.200,93 (-0,75%)

AEX 747,68 (+0,33%)

BEL 20 3.855,46 (-0,13%)

FTSE MIB 26.703,87 (+0,39%)

IBEX 35 9.098,10 (+0,71%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag verdeeld.

De aandelenbeurzen op Wall Street zijn woensdag duidelijk hoger gesloten, na het rentebesluit en het begeleidende commentaar van de Fed.

Zoals verwacht verhoogde de Fed de rente met 25 basispunten. Aanvankelijk reageerde de beurs negatief op het rentebesluit, mogelijk omdat verdere renteverhogingen werden aangekondigd. Tijdens de toelichting van Powell sloeg de stemming om naar positief.

"We hebben meer werk te doen", zei Powell. "We blijven op koers tot het werk gedaan is." De Fed-voorzitter noemde de recente ontwikkelingen echter bemoedigend. "Het proces van desinflatie dat op weg is, bevindt zich echt nog in een vroege fase", zei Powell. "Het is goed dat de desinflatie tot nu toe niet ten koste ging van een zwakkere arbeidsmarkt." Wel vindt Powell dat dit proces van desinflatie nu moet verbreden naar andere segementen.

Powell zei ook te verwachten dat het verminderen van inflatie waarschijnlijk gepaard zal gaan met een periode van benedengemiddelde economische groei. Hij nam het woord recessie niet in de mond. Daarmee voedde Powell mogelijk de hoop dat een diepe recessie kan worden vermeden.

De euro steeg terwijl de aandelenkoersen opliepen, een signaal dat beleggers een minder hoge rente verwachten bij de Fed dan voorheen.

Eerder dinsdag woensdag bleek dat het aantal vacatures in de VS is gestegen in december terwijl de bouwuitgaven daalden. De Amerikaanse industrie bleef krimpen in januari, bleek uit inkoopmanagersdata van S&P Global en ISM.

Een tegenvallend banenrapport van ADP, met een lager dan verwacht aantal nieuwe banen in januari, bracht de beurs woensdag niet in beweging. Het beeld zou zijn vertekend door het slechte weer.



Bedrijfsnieuws

Electronic Arts stelde dinsdag nabeurs teleur met zijn resultaten en het aandeel daalde 9 procent.

Snap kende een mager laatste kwartaal van 2022 en het socialmediabedrijf wilde dinsdag geen concrete outlook geven, maar waarschuwde wel voor een omzetdaling, waardoor het aandeel onderuitging. Snap sloot 10 procent lager.

Advanced Micro Devices heeft minder winst geboekt, doordat de operationele kosten meer dan verdubbelden en door een zwakke vraag naar chips voor pc's. Toch waren de resultaten beter dan de markt verwachtte en het aandeel steeg 13 procent.

Na het sluiten van de beurs opende Meta Platforms de boeken. Het aandeel steeg bijna 13 procent dankzij een beter dan verwachte omzet.

Donderdag volgen resultaten van onder andere Alphabet, Amazon en Apple.

S&P 500 index 4.119,21 (+1,05%)

Dow Jones index 34.092,96 (+0,02%)

Nasdaq Composite 11.816,32 (+2,00%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag in het groen.

Nikkei 225 27.416,11 (+0,3%)

Shanghai Composite 3.289,46 (+0,1%)

Hang Seng 22.092,35 (+0,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1019. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0987 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0992 op de borden.

USD/JPY Yen 128,56

EUR/USD Euro 1,1019

EUR/JPY Yen 141,65

MACRO-AGENDA:

08:00 Handelsbalans - December (Dld)

13:00 Bank of England - Rentebesluit (VK)

14:15 Europese Centrale Bank - Rentebesluit (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:45 Europese Centrale Bank - Toelichting rentebesluit (eur)

16:00 Fabrieksorders - December (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Deutsche Bank - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 Infineon - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Roche - Cijfers vierde kwartaal (Zwi)

13:00 Eli Lilly - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Harley-Davidson - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Honeywell - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Merck - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Alphabet - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Amazon - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Ford - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Gilead - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Qualcomm - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Starbucks - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:30 Apple - Cijfers eerste kwartaal (VS)