Avantium nomineert twee commissarissen

Beeld: Avantium

(ABM FN) Avantium heeft Dirk Van Meirvenne en Peter Williams voorgedragen als commissaris. Dit maakte het bedrijf dinsdagavond bekend. De raad van commissarissen zal de benoemingen voorstellen aan de algemene vergadering van aandeelhouders op 10 mei 2023. Van Meirvenne werkt bij Lanxess en Williams bij INEOS, beide gespecialiseerde chemiebedrijven. Bron: ABM Financial News

