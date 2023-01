Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag overwegend lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,2 procent tot 454,40 punten. De Duitse DAX liet ook een verlies optekenen van 0,2 procent op 15.126,08 punten. De Franse CAC 40 verloor eveneens 0,2 procent bij een stand van 7.082,01 punten. De Britse FTSE sloot 0,3 procent hoger op 7.784,87 punten.

De Europese markten worstelden om richting te bepalen, nu we dichter bij het einde komen van een goede beursmaand, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"De nieuwe handelsweek kan een zware worden. Drie centrale banken zullen zeer waarschijnlijk de rente verhogen. Dit lijkt echter grotendeels ingeprijsd", aldus marktstrateeg Salah Bouhmidi van IG. Toch trekken beleggers zich voorlopig terug in de aanloop naar de komende rentebesluiten, aldus de marktkenner.

De grote vraag voor de markten is wat voor toekomstperspectief de grote centrale banken zullen schetsen en belangrijker nog: hoeveel renteverhogingen we nog kunnen verwachten na komende week, aldus Hewson.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in januari zoals verwacht verbeterd, maar bleef sterk negatief. De vertrouwensindex verbeterde van -22,1 in december naar -20,9 deze maand. Dit lag in lijn met een eerdere raming.

Het economisch sentiment, waarin ook de stemming van industriële bedrijven, dienstverleners, retailers en financiële dienstverleners is meegenomen, verbeterde van 97,1 naar 99,9 punten.

De Duitse economie is in het vierde kwartaal licht gekrompen, met 0,2 procent, waar economen op een nulgroei rekenden. Verder viel op dat de inflatie in Spanje in januari is toegenomen. De kerninflatie kwam uit op 7,5 procent, van 7,0 procent in december.

Dat de inflatie in Spanje oploopt zorgt voor twijfel bij beleggers, die dachten dat de inflatie mogelijk had gepiekt, aldus Hewson. De Europese obligatierentes liepen maandag dan ook op.

Dinsdag verschijnen inflatiedata uit Frankrijk en woensdag voor de eurozone als geheel. Duitse inflatiecijfers die gepland stonden voor dinsdag, zijn uitgesteld vanwege een technisch probleem.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0870. WTI-olie werd een half procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Philips sloot 7 procent hoger na cijfers. Het bedrijf gaat nog eens 6.000 medewerkers ontslaan, bovenop de 4.000 ontslagen die in oktober werden aangekondigd. Het aandeel steeg in Amsterdam met 7,0 procent.

Prosus verloor meer dan 6 procent, nadat het aandeel Tencent in Hongkong onderuit ging. De Chinese internetreus bepaalt grotendeels de waarde van de Europese ecommerce-investeerder.

Ook halfgeleiders stonden onder druk. ASML en Infineon leverden zo'n 2,5 tot 3 procent in.

RTL Group mag Talpa niet overnemen van de Nederlandse mededingingswaakhond ACM. De combinatie zou te veel marktmacht krijgen. Het aandeel RTL daalde licht.

In Parijs ging Thales aan kop met een plus van anderhalf procent en stegen ook luxemerken als Kering en Hermes.

Renault verloor ruim 4 procent. De autofabrikant brengt een belang van 28 procent in partner Nissan onder in een trust, en geeft daarmee zijn zeggenschap over de Japanse partner deels op. Eerder berichtten media dat Renault het belang te gelde zou willen maken om te kunnen investeren in elektrisch rijden. Met deze constructie wordt Renault minder dominant in de samenwerking, zonder dat de aandelen verkocht hoeven te worden.

In Frankfurt stegen SAP en Beiersdorf ruim 2 procent. Zalando daalde juist meer dan 2 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot in het rood, met een verlies van meer dan een procent voor de Nasdaq.