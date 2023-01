AEX gaat vermoedelijk hoger van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting hoger van start, nadat Wall Street donderdagavond in het groen sloot. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van krap een half procent.

Donderdag wist de AEX al 0,8 procent bij te schrijven op een slotstand van 747,21 punten.

Wall Street wist donderdagavond na een terughoudende opening toch de weg omhoog te vinden. Vooral techaandelen waren in trek, met Tesla als blikvanger met een koerswinst van 11 procent na cijfers, en techbeurs Nasdaq steeg 1,8 procent. De meer traditioneel samengestelde Dow Jones index steeg daarnaast voor de vijfde handelsdag op rij, met een meer bescheiden winst van 0,6 procent.

Beleggers putten donderdag hoop uit een groei van de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal met 2,9 procent, wat sterker was dan de 2,8 procent die was voorzien, maar wel een vertraging na de 3,2 procent groei in het derde kwartaal.

"Als er al bezorgdheid is dat de Amerikaanse economie op de rand van een recessie staat, komt dat zeker niet tot uiting in de economische cijfers, die er nog steeds redelijk solide uitzien", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Volgens Hewson geven de groeicijfers de Fed wel meer ruimte om volgende week een renteverhoging door te voeren van meer dan 25 basispunten, of zich kritisch uit te laten over de inflatie.

"Hoewel 25 basispunten alom wordt beschouwd als een zekerheid, is het mogelijk dat dit gepaard gaat met zeer hawkish forward guidance", aldus de marktkenner. Dat zou de groeiende hoop op een draai in het Amerikaanse rentebeleid ongedaan maken, waarschuwde Hewson.

Vandaag zal daarom de aandacht vooral uitgaan naar de publicatie van de PCE-inflatie in de VS in december. Vorig jaar wist dit cijfer de markten nog meerdere malen in vuur en vlam te zetten.

Nabeurs op Wall Street kon chipreus Intel geen overtuigende cijfers overleggen en het aandeel daalde in de elektronische handel maar liefst bijna tien procent. Visa versloeg daarentegen wel nipt de verwachtingen en steeg nabeurs met ruim een procent.

Japanse inflatie stijgt snel

In Azië werden beleggers vanochtend geconfronteerd met een Japanse kerninflatie in januari van 4,3 procent. Economen gepolst door persbureau Reuters rekenden vooraf op 4,2 procent. Een dergelijk tempo van geldontwaarding werd voor het laatst in mei 1981 geregistreerd.

De verwachting is wel dat vanaf volgende maand de inflatie zal afkoelen vanwege onder meer lagere energieprijzen en subsidies. De Nikkei index in Tokio wint vanochtend enkele tienden van een procent.

Gasprijzen onder druk

De gasprijzen staan door het ongewoon warme weer flink onder druk in de VS en een groot deel van het noordelijk halfrond. De Amerikaanse gasprijs daalde donderdag zo'n 2 procent en de Europese variant, de Dutch TTF, zelfs met 4 procent.

De dalende prijzen hebben Europa geholpen om de gasvoorraden aan te vullen, waardoor de energiecrisis die deze winter werd gevreesd, als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne, vooralsnog is afgewend.

De Dutch TTF future noteert nu op circa 55 euro per MWh. In augustus vorig jaar piekte de future nog op bijna 350 euro.

De olieprijzen zitten daarnaast dit jaar wel in de lift. Donderdag steeg de Amerikaanse olie-future nog naar ruim 81 dollar per vat, na een koers van ongeveer 73 dollar aan het begin van dit jaar. De future kreeg donderdag onder meer steun door de meevallende groei van de Amerikaanse economie in het afgelopen kwartaal.

Bedrijfsnieuws

Signify zag in het vierde kwartaal de resultaten onder druk staan, maar verwacht verbetering in het lopende jaar. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het verlichtingsbedrijf, nadat Signify enkele weken terug al met een waarschuwing kwam.

WDP heeft met de cijfers over 2022 geen heel grote verrassingen laten zien. De marktleider in de Benelux voor logistiek vastgoed boekte een sterke winstgroei, waarbij de EPRA-winst per aandeel uitkwam op 1,25 euro, een stijging van 13 procent. Het dividend werd met 14 procent verhoogd tot 1,00 euro per aandeel. Ook dat was conform de verwachtingen.

Ajax ontsloeg trainer Alfred Schreuder, nadat donderdag voor de zevende wedstrijd op rij in de eredivisie geen overwinning werd geboekt.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag 1,1 procent op 4.060,43 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 33.949.41 punten en de Nasdaq sloot 1,8 procent hoger op 11.512,41 punten.