Eli Lilly investeert nog meer in capaciteit diabetesproduct

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Eli Lilly creëert zeker 100 banen met een investering van nog eens 450 miljoen dollar in een productielocatie in de staat North Carolina. Dat meldde het Amerikaanse farmaciebedrijf dinsdag. Het nieuws is opvallend in een tijd waarin veel technologiebedrijven massa-ontslagen aankondigen vanwege de vrees voor een recessie. De banen zijn nodig voor de assemblage van apparaten en verpakkingen in verband met de toegenomen vraag naar de incretineproducten van Eli Lilly voor de behandeling van diabetes. "We liggen op koers voor de in november aangekondigde doelstelling om de incretine-capaciteit te verdubbelen voor het einde van dit jaar, maar deze investering is cruciaal om te zorgen dat nog meer patiënten in de toekomst de medicijnen kunnen krijgen die zij nodig hebben", zei voorzitter Edgardo Hernandez van Lilly Manufacturing Operations. Bron: ABM Financial News

