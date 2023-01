Procter & Gamble verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Procter & Gamble

(ABM FN-Dow Jones) Procter & Gamble heeft donderdag de outlook voor het lopende gebroken boekjaar verhoogd, nadat het in het afgelopen kwartaal iets minder omzet en winst boekte dan een jaar eerder, maar wel voldeed aan de winstverwachtingen van analisten. Dit meldde de Amerikaanse levensmiddelenfabrikant donderdagmiddag. Voor het hele boekjaar rekent P&G nu op een omzet die gelijk blijft tot 1 procent daalt, tegen eerder een verwachte daling van 1 tot 3 procent. Autonoom stijgt de omzet vermoedelijk met 4 tot 5 procent. Dat was 3 tot 5 procent in de vorige raming. De winst per aandeel zal, zoals eerder voorzien, tot maximaal 4 procent stijgen ten opzichte van de 5,81 dollar vorig jaar. Resultaten De nettowinst daalde in het tweede kwartaal op jaarbasis van 4,22 miljard naar 3,93 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel daalde van 1,66 naar 1,59 dollar, geheel overeenkomstig met wat de analisten op Wall Street gemiddeld hadden voorspeld. De omzet daalde met 1 procent tot 20,8 miljard dollar. Dat is iets beter dan de 20,7 miljard dollar die de analistenconsensus van FactSet voorzag. Autonoom steeg de omzet met 5 procent. De volumes daalden met 6 procent. De brutomarge kromp van 49,1 naar 47,5 procent. Het aandeel Procter & Gamble daalde donderdag in de handel voorbeurs 2,5 procent. Bron: ABM Financial News

