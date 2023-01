Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel Unibail-Rodamco Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft donderdag het koersdoel voor Unibail-Rodamco-Westfield verlaagd van 64,00 naar 55,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Dit bleek uit een groot sectorrapport van de bank. Analisten van Deutsche Bank merkten op dat Unibail een goed herstel heeft laten zien van de coronacrisis, maar er blijven grote uitdagingen in het verschiet liggen. Het vastgoedfonds bouwt schulden af met desinvesteringen, maar hier ligt volgens de Duitse bank de nodige onzekerheid, nu de interesse in vastgoed afneemt. Het is volgens de analist moeilijker geworden in Europa om te desinvesteren en Unibail heeft al laten weten dat het desinvesteringsprogramma nu pas in 2023 wordt afgerond in plaats van het aanvankelijke plan om dit in 2022 te doen. Deutsche Bank merkte op dat slechts een kwart van de desinvesteringsplannen in Europa is uitgevoerd. Over desinvesteringen in de VS is Unibail positiever, aldus Deutsche Bank. Het aandeel Unibail sloot woensdag op 56,90 euro. Bron: ABM Financial News

