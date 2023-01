Goldman Sachs roemt Prosus als topfavoriet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ANPFoto

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs vindt Prosus nog steeds een van de favoriete aandelen voor 2023 en verhoogde het koersdoel van 92,70 naar 98,20 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Omdat de waarde van Prosus voor 77 procent uit het Chinese Tencent bestaat, zal het aandeel goed profiteren van een sneller herstel van de aandelenkoersen in China, nu de coronamaatregelen worden losgelaten en de economie wordt heropend. Daarnaast kan Prosus marktaandeel winnen in zijn belangrijkste segmenten en heeft het interessante opties om kapitaal te heralloceren en de structuur te vereenvoudigen, stellen de analisten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.