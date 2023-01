Europese beurzen openen naar verwachting in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, nadat Wall Street vrijdagavond in de plus sloot na een serie kwartaalcijfers van banken, en de Amerikaanse aandelenmarkt vandaag de deuren gesloten houdt.

IG voorziet een openingswinst van 66 punten voor de Duitse DAX en een plus van 37 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 3 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd.

Een combinatie van een afkoelende inflatie, warmer weer, en beter dan verwachte cijfers van een groot aantal bedrijven zorgt momenteel voor optimisme, volgend op het negatieve sentiment rond de feestdagen, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Ondertussen lijkt de Duitse economie een recessie te kunnen vermijden, volgens economen van Deutsche Bank, waarbij de outlook voor het eerste kwartaal is verbeterd.

In 2022 wist de grootste economie van de eurozone met 2,0 procent te groeien, wat licht boven verwachting was. In het vierde kwartaal was sprake van nulgroei.

Voor de Britse economie werd over november vorig jaar een lichte groei van 0,1 procent gemeten.



Bedrijfsnieuws

Biotechbedrijf Sartorius ging aan kop in de DAX met een plus van ruim 2,5 procent. Autofabrikanten stonden onder druk in Frankfurt. Porsche Automobil Holding en Mercedes-Benz verloren zo'n 2 tot ruim 2,5 procent en Volkswagen en Daimler Truck daalden zo'n 3 tot ruim 3,5 procent.

Tesla verlaagde zijn verkoopprijzen in de VS stevig, nadat het dit recent ook al deed in China. Beleggers zijn bezorgd dat dit een slecht voorteken is voor de sector. Stellantis verloor bijna 4 procent in Parijs.



Hermes was koploper in de CAC 40 met een plus van ruim 2 procent. Luxe-aandelen deden sowieso goede zaken. LVMH, Kering en EssilorLuxottica stegen zo'n 2 procent. Een heropening van de Chinese economie zal de vraag naar luxegoederen goed doen, verwacht Bank of America.

Europese halfgeleiders deden ook goede zaken. Infineon won bijna 1,5 procent, STMicroelectronics en ASML stegen rond een procent.

Air France-KLM won 6 procent na een koopaanbeveling van UBS.

Euro STOXX 50 4.151,33 (+0,6%)

STOXX Europe 600 452,54 (+0,5%)

DAX 15.086,52 (+0,2%)

CAC 40 7.023,52 (+0,7%)

FTSE 100 7.844,07 (+0,6%)

SMI 11.290,79 (+0,03%)

AEX 748,04 (+0,8%)

BEL 20 3.940,32 (+0,6%)

FTSE MIB 25.783,48 (+0,2%)

IBEX 35 8.881,70 (+0,6%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street is maandag gesloten in verband met Martin Luther King Day.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag na een late opleving hoger geëindigd. Op weekbasis stegen de drie indexen 2 tot bijna 5 procent.

Amerikaanse financials als JPMorgan, Bank of America en Citigroup openden vrijdag de boeken en presteerden boven verwachting.

CEO Jamie Dimon van JPMorgan stelde dat de Amerikaanse economie sterk blijft, met consumenten die blijven uitgeven en bedrijven die gezond zijn. Wel is het lastig inschatten wat de tegenwind, veroorzaakt door onder meer geopolitieke spanningen, de energieprijzen en de hoge inflatie, gaat betekenen. "We blijven waakzaam", merkte Dimon op.

"Het is een sterke start van het jaar geweest voor bankaandelen, gesteund door een combinatie van hogere rente en een minder sterke economische krimp dan verwacht. Dat is het Goudlokje-scenario voor banken", oordeelde de Zwitserse bank UBS.

Later deze week openen Goldman Sachs en Morgan Stanley de boeken en staan ook de resultaten van streamingreus Netflix op het programma.

Donderdag sloot Wall Street al met winst, toen bleek dat zowel de inflatie als kerninflatie in de VS in december conform de verwachting zijn afgekoeld.

Dat beeld werd vrijdag bevestigd door data van de Universiteit van Michigan, waaruit bleek dat de inflatieverwachting voor de komende 12 maanden is gedaald van 4,4 tot 4,0 procent. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen steeg in januari naar de hoogste stand in 9 maanden.

Toch weten de inflatiedata niet helemaal te overtuigen.

"Het vraagstuk over een renteverhoging [door de Fed] tijdens de volgende beleidsvergadering in februari van 25 basispunten, dan wel 50 basispunten, is met dit cijfer nog steeds onduidelijk en voegt ook niets toe aan de discussie over een versoepeling van het agressieve beleid", stelden marktkenners van Principal Asset Management.

Een vat WTI-olie werd vrijdag bijna 2 procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Tesla daalde rond een procent, nadat de producent van elektrische auto's de prijzen voor verschillende modellen in de VS heeft verlaagd. Daardoor komen deze modellen nu in aanmerking voor fiscale voordelen.

BlackRock steeg licht, ondanks een lagere winst. Het beheerd vermogen kelderde op jaarbasis met 14 procent tot 8,6 biljoen dollar, tegenover 10 biljoen dollar ultimo 2021. Op kwartaalbasis steeg het beheerd vermogen wel.

UnitedHealth rapporteerde een nettowinst van 4,8 miljard dollar, ofwel 5,03 dollar per aandeel, over het afgelopen kwartaal. De aangepaste winst kwam uit op 5,34 dollar per aandeel op een omzet van 82,8 miljard dollar. Het aandeel daalde ruim een procent.

JPMorgan Chase heeft in het afgelopen kwartaal meer winst behaald en presteerde ook beter dan analisten hadden verwacht. De Amerikaanse zakenbank boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 11,0 miljard dollar, ofwel 3,57 dollar per aandeel, op een omzet van 34,5 miljard dollar. Het aandeel won 2,5 procent.

Citigroup heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 1,16 dollar per aandeel, tegen 1,46 dollar per aandeel een jaar eerder. Analisten rekenden op een winst van 1,14 per aandeel. Het aandeel steeg ruim anderhalf procent.

Bank of America heeft het afgelopen kwartaal een hogere winst geboekt en overtrof daarmee de verwachtingen. Het aandeel won meer dan 2 procent.

Wells Fargo heeft het in het vierde kwartaal van 2022 beter gedaan dan verwacht. Het aandeel steeg meer dan 3 procent.

Delta Air Lines sloot 3,5 procent lager, ondanks beter dan verwachte kwartaalcijfers en de verwachting van een hogere winst in 2023 en 2024.

Apple steeg een procent. CEO Tim Cook accepteert dit jaar een loonsverlaging van 40 procent. De topman gaat 49 miljoen dollar verdienen.

Aandelen van fastfoodketen Wendy's stegen 6 procent. De activistische belegger Nelson Peltz ziet af van een bod en steunt de plannen voor kapitaalallocatie van Wendy's. Het bedrijf kwam vrijdag ook met een verbeterde outlook en een dividendverhoging.

S&P 500 index 3.999,09 (+0,4%)

Dow Jones index 34.302,61 (+0,3%)

Nasdaq Composite 11.079,16 (+0,7%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren maandag verdeeld.

Nikkei 225 25.823,72 (-1,1%)

Shanghai Composite 3.236,98 (+1,3%)

Hang Seng 21.725,97 (-0,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0856. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,0833.

USD/JPY Yen 127,63

EUR/USD Euro 1,0856

EUR/JPY Yen 138,56

MACRO-AGENDA:

15:30 Wall Street gesloten ivm Martin Luther King Day

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten