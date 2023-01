"Deutsche Telekom recessiebestendig" Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Tijdens het jaarlijkse beleggersdebat van Lynx werden woensdagavond twee Nederlandse smallcaps, een ondernemende holding en een Duitse telecomreus getipt. Analist Nico Inberg van Deaandeelhouder tipte biotechbedrijf Pharming Group. "Dit wordt hét aandeel van het jaar", volgens Inberg. Op dit moment maakt Pharming een omzet van 200 miljoen dollar met één medicijn, maar een tweede medicijn, leniolisib, is in aantocht. "En dan is Pharming geen one-trick pony meer." Volgens de analist kan de omzet, mits de Amerikaanse FDA leniolisib goedkeurt, naar 500 miljoen dollar. En de kans op groen licht is volgens Inberg 90 procent. De koers kan op termijn dan naar 3 tot 5 euro, denkt Inberg. Maar analist Niels Koerts van IEX is wel bevreesd voor het oordeel van de FDA, en wijst op Galapagos. "Dat zou ook wel goed komen", maar uiteindelijk kreeg Galapagos het deksel op de neus bij de FDA. Gert Bakelants van het Belgische blad De Belegger adviseert beleggers dan ook voorzichtig te zijn door met een kleine inleg te werken, "want dit is speculatief." Edwin Wierda van Wierda Vermogensbeheer tipte smallcap Avantium, dat een duurzame oplossing voor het wereldwijde plasticprobleem biedt. Bakelants ziet net als Wierda een enorm groot potentieel voor de technologie van Avantium, maar noemt het net als Pharming wel een speculatieve belegging. "Maar als het lukt, is een factor 3 of 4 wel mogelijk." Koerts van IEX waarschuwde beleggers wel rekening te houden met een emissie dit jaar. Maar Wierda was daar resoluut over. Dat gebeurt "absoluut niet". Bakelants tipte HAL, "want dat is geen holding, maar dat zijn ondernemers". Terwijl HAL, als een echte holding, wel diversificatie biedt. "Het is geen hip aandeel dat keer 2, keer 3 of keer 4 gaat", erkende de analist van De Belegger, maar je koopt kwaliteit, met dividend en tegen een korting. Wierda begrijpt de keuze, maar zou HAL niet voor 2023 in de portefeuille opnemen. Dit wordt een goed jaar op de beurs, met een lichte of zelfs helemaal geen recessie, "en dan moet je andere aandelen hebben". Koerts tot slot koos voor Deutsche Telekom. "De tijd van gratis geld is ten einde", hield de analist de zaal voor. En dan moet er weer worden gekeken naar de vrije kasstroom "en niet naar een mooi verhaal van de CEO, want dat levert geen geld op". Deutsche Telekom is volgens Koerts redelijk recessiebestendig, met een goede kasstroom en tegen een lage waardering. Wel erkende de analist dat de schuldgraad "aan de hoge kant" is. Bakelants merkte op dat Deutsche Telekom echter op het hoogste niveau in jaren staat, "en dus helemaal niet laag gewaardeerd is". Hij adviseerde de zaal om dan ook niet tegen deze niveaus te kopen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.