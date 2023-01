Goldman Sachs: ASML defensieve techtopper Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen zullen in 2023 te maken krijgen met de nodige tegenwind, waardoor Goldman Sachs vooral techaandelen selecteert die defensief van aard zijn en op korte termijn kunnen profiteren van positieve aanjagers. De drie topaandelen zijn dan volgens Goldman Nokia, Infineon en ASML. "Dit zijn de meest defensieve aandelen onder de huidige macro-economische omstandigheden die wij volgen", aldus de analisten van de zakenbank. Nokia, Infineon en ASML zullen volgens Goldman hun groei vermoedelijk kunnen handhaven, wat ook voor ASM International geldt, met een sterke groeiversnelling in de tweede helft van dit decennium. ASML en ASMI profiteren daarbij van hun technologie op het vlak van respectievelijk EUV en ALD. ASML is monopolist in EUV en ASMI is marktleider in ALD. Voor alle vier aandelen heeft Goldman een koopaanbeveling. ASML heeft een koersdoel van 750 euro en ASMI van 360 euro. Bron: ABM Financial News

