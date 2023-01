Euronav oneens met annulering overname door Frontline Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Belgaimage

(ABM FN) Euronav vindt dat Frontline geen afdoende reden heeft gegeven om de combinatie tussen de twee bedrijven te annuleren en dat Frontline daarmee geen recht doet aan de bestaande overeenkomst. Dit meldde Euronav woensdag in een persbericht. "Euronav heeft voldaan aan haar verplichtingen onder de combinatieovereenkomst en deed alles wat in haar macht lag om deze transactie tot een goed einde te brengen", stond in het persbericht. De mogelijke opties worden nu bestudeerd door Euronav, waaronder een rechtszaak of arbitrage. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.