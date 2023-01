Retail Estates koopt 13 winkelpanden in Rotterdam Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Retail Estates

(ABM FN-Dow Jones) Retail Estates heeft 22,35 miljoen euro geïnvesteerd in de aankoop van 13 winkelpanden in de Woonmall Alexandrium in Rotterdam. Dit maakte de vastgoedonderneming vrijdagochtend bekend. De 13 winkelpanden moeten een huuropbrengst opleveren van 2,25 miljoen euro op jaarbasis. Op datum van aankoop lag de investering beneden de door de vastgoeddeskundige CBRE geschatte waarde. De investering wordt voor 60 procent gefinancierd door bankleningen en voor 40 procent door kapitaalinbreng van Retail Estates en zijn partner. Zo droeg Westpoort Alexandrium 4,5 miljoen euro bij aan een kapitaalverhoging. Daarmee verwerft Westpoort een belang van 50 procent in Alex Invest, de dochtervennootschap van Retail Estates. FBI-status Retail Estates liet verder weten dat de Nederlandse fiscus een aantal bezwaarschriften heeft ingewilligd die Retail Estates had ingediend nadat de toegang tot het FBI-regime werd ontzegd. Voor de boekjaren 2017 tot 2020 werd ontheffing verleend van een aantal eerder betaalde vennootschapsbelastingen en voorheffingen. Het nettoresultaat van deze beslissingen bedraagt 3,8 miljoen euro, aldus Retail Estates. De bezwaarschriften voor de aansluitende boekjaren zijn nog in behandeling. Bron: ABM Financial News

