Jefferies: Europese bankaandelen aantrekkelijk

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Europese banken zijn aantrekkelijk gewaardeerd. Dit oordeelde Jefferies donderdag in een sectorrapport. Volgens de analisten van Jefferies is een recessie inmiddels ingeprijsd, waarbij bankaandelen onder de historische gemiddelden noteren ondanks een hogere winstgevendheid. Jefferies ziet dat het winstmomentum sterk blijft, zelfs na 9 achtereenvolgende maanden van opwaartse bijstellingen, aangejaagd door onder meer een groei van de nettorrentebaten en een strikt kostenbeheer. Ook keren Europese banken veel uit aan aandeelhouders, waarbij beleggers in de komende jaren gemiddeld kunnen rekenen op een dividendrendement van 8 procent per jaar voor de banken die Jefferies volgt. Jefferies geeft onder de Europese banken vooral de voorkeur aan ING, UBS, BNP en Lloyds, naast BPE, HSBC, UniCredit en Societe Generale. Voor ING heeft Jefferies een koersdoel van 16,20 euro. Bron: ABM Financial News

