Nieuwe huurder voor Royal Delft Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Porceleyne Fles

(ABM FN-Dow Jones) Royal Delft Vastgoed heeft per 1 januari 2023 een nieuwe huurder gevonden voor het pand aan de Europalaan 93 in Utrecht. Dit maakte het onderdeel van Royal Delft Group woensdagochtend bekend. De jaarhuur van het pand aan de Europalaan bedraagt 760.000 euro. De transactie heeft plaatsgevonden met een aan grootaandeelhouder Boron verbonden partij. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.