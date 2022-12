Uitgelicht: Shell stijger van het jaar

(ABM FN-Dow Jones) Terwijl de AEX in 2022 met 14 procent daalde, steeg het aandeel Shell het afgelopen jaar maar liefst 38 procent.

Het aandeel presteerde daarmee ook flink beter dan de overige AEX fondsen. De Amsterdamse hoofdindex telde dit jaar slechts vier stijgers. Aegon, de op één na sterkste stijger, won slechts 9 procent.

Hoewel Shell, dat sinds eind januari geen Royal Dutch Shell meer heet, het jaar in lichte mineur aftrapte met een volgens ING teleurstellende update over het vierde kwartaal 2021, werden de definitieve cijfers uiteindelijk positief ontvangen. "Beter dan verwacht en hartstikke goede cijfers", klonk het onder analisten. In heel 2021 verdiende Shell 19,3 miljard dollar. In 2020 was dit nog slechts 4,8 miljard dollar.

De belangrijkste boodschap van het kwartaalverslag was misschien nog wel dat het bedrijf er alles aan doet om zijn aandeelhouders tevreden te stellen. Naast een verhoging van het dividend kondigde Shell een nieuw aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 8,5 miljard dollar, inclusief de resterende 5,5 miljard dollar uit de verkoopopbrengst van een eerdere desinvestering.

"We hebben ambitieuze plannen om aandeelhouderswaarde te creëren", zei CEO Van Beurden. Hij zette deze woorden kracht bij met de aankondiging eind juli om voor nog eens 6 miljard dollar aan aandelen Shell in te kopen. Daar kwam tijdens de publicatie van de cijfers over het derde kwartaal weer 4 miljard dollar bij. Daarnaast zei het bedrijf van plan te zijn om het dividend voor het vierde kwartaal met 15 procent te verhogen.

Op 24 februari 2022 werd met de Russische inval in Oekraïne voor het olie- en gasconcern de basis gelegd voor de sterke prestaties van de energiereus gedurende de rest van het jaar. Waar Shell zich vanwege het conflict enerzijds gedwongen zag afscheid te nemen van zijn joint ventures met het Russische Gazprom - het vertrek uit Rusland kost Shell tot 5 miljard dollar - en aangaf niet langer olie en gas uit Rusland te kopen, spint het bedrijf garen bij de hoge olie- en gasprijzen als gevolg van de oorlog.

In het eerste, tweede en derde kwartaal boekte Shell een winst, op basis van de geschatte actuele kosten en exclusief bijzondere posten toewijsbaar aan aandeelhouders, van respectievelijk 9,1, 11,5 en 9,5 miljard dollar, ofwel circa 30 miljard dollar in de eerste negen maanden van dit jaar. In de eerste drie kwartalen van 2021 was dit 12,9 miljard dollar.

Ondertussen werkte het bedrijf hard aan diversificatie van zijn portefeuille om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. De energiegigant wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Zo stapt het bedrijf onder andere in windenergie in Australië, investeert de energiereus voor miljarden in koolstofarme en koolstofvrije producten en diensten in het VK en is Shell van plan om de grootste fabriek voor hernieuwbare waterstof in Europa te bouwen op de Tweede Maasvlakte bij de haven van Rotterdam. Daarnaast onderzoeken Shell en Vopak met partners de mogelijkheid om groene waterstof te produceren in Portugal en te transporteren naar Nederland en wonnen Shell en Eneco de aanbesteding voor de bouw van het windpark Hollandse Kust.

Daarnaast blijft gas als zogenaamde transitie-brandstof een belangrijke peiler in de klimaatplannen van Shell. Het bedrijf nam onder andere voor 1,9 miljard euro het Deense Nature Energy Biogas over en gaat definitief investeren in de ontwikkeling van het zogenoemde Crux-gasveld, voor de kust aan de westkant van Australië. Daarnaast werd Shell geselecteerd als één van de internationale partners voor een groot LNG-project in Qatar.

Eind mei kreeg Shell de steun van een meerderheid van de aandeelhouders voor zijn klimaatplannen, waarmee de kritiek van activistische aandeelhouders als Follow This en ClientEarth grotendeels de mond werd gesnoerd. Follow This is een groep activistische beleggers die het bedrijf oproepen om veel meer werk te maken van zijn groene ambities. ClientEarth klaagde dertien directeuren van Shell aan omdat ze het olie- en gasbedrijf niet goed voorbereiden op een klimaatneutrale toekomst.

Analisten zijn vrijwel unaniem positief over het aandeel Shell. Uit de database van ABM Financial News bleek dat negen analisten gemiddeld een koersdoel hanteren van 33 euro voor Shell. Al deze analisten hanteren een koopaanbeveling voor Shell, met uitzondering van Goldman Sachs.

Het aandeel is volgens de analisten van Deutsche Bank ondergewaardeerd, ondanks de goede prestaties dit jaar. Ook in 2023 rekent de bank op sterke winsten, dito kasstromen, hoge dividenden en een gezonde balans.

Bank of America is eveneens onverminderd positief over Shell, omdat de energiereus kan profiteren van zijn aanwezigheid in Azië. Volgens de analisten helpt de economische heropening in Azië de vraag naar olie en gas en zou het niet vreemd zijn als de Aziatische gasprijzen weer tegen een premie gaan verhandelen deze winter.

"Aanhoudende kapitaaldiscipline in combinatie met hogere grondstoffenprijzen wijzen op een aantrekkelijke vrije kasstroom", motiveerde Berenberg zijn koopadvies. En dat biedt volgens de bank ruimte voor opnieuw omvangrijke inkoopprogramma's van eigen aandelen in 2023.

Goldman Sachs is iets kritischer. Volgens analisten van de zakenbank heeft Shell dit jaar ten opzichte van sectorgenoten een 'outperformance' laten zien, ondanks een rendement op de vrije kasstroom die onder het sectorgemiddelde ligt en een relatief minder aantrekkelijke kapitaalteruggave aan aandeelhouders. Voor het komende jaar verwacht Goldman dat Shell door dividenden en aandeleninkopen een rendement van circa 8,7 procent oplevert, terwijl sectorgenoten gemiddeld op 11,6 procent zullen uitkomen. Om die reden prefereert de zakenbank sommige sectorgenoten van Shell. Het advies is daarom Neutraal voor Shell, maar het koersdoel luidt desalniettemin 38,00 euro.

Shell start 2023 met een nieuwe CEO aan het roer. Wael Sawan is de opvolger van Ben van Beurden als topman van Shell. Hij zal per 1 januari 2023 aantreden.

NB: vanwege technische redenen nogmaals gepubliceerd.