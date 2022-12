Volumes bij FedEx blijven dalen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De winst voor Fedex is afgelopen kwartaal gedaald door aanhoudend zwakke vraag naar pakketten en vooral spoedbestellingen. Dat bleek dinsdag nabeurs bij de kwartaalcijfers. In september liet FedEx al beleggers schrikken met de waarschuwing dat een vertragende wereldeconomie de volumes van pakketten wereldwijd heeft laten krimpen. Het aandeel ging onderuit en het bedrijf kondigde aan een deel van zijn vliegtuigen aan de grond te houden en de bezorging op zondag deels te schrappen, naast andere maatregelen om kosten te besparen. Dinsdag meldde FedEx dat het volume aan pakketten in het systeem van het Amerikaanse bedrijf voor het vierde kwartaal op rij is gedaald. Vooral bij de Express-divisie is de vraag zwakker. Dit onderdeel bezorgt de volgende dag en doet ook de internationale spoedleveringen. Volgens winkelketens stellen veel mensen de aankoop van kerstcadeaus nog even uit, wachtend op meer kortingsacties vlak voor de feestdagen. De winst daalde 24 procent in het afgelopen kwartaal, en de omzet daalde met 3 procent tot 22,8 miljard dollar. FedEx had zelf een sterkere winstdaling voorspeld. De omzet viel tegen, omdat analisten op 23,7 miljard dollar rekenden, volgens gegevens van FactSet. Het aandeel Fedex steeg nabeurs 4 procent op de nieuwste cijfers, nadat het in de reguliere handel 2,6 procent lager was gesloten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.