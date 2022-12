ABN Amro Oddo: Fugro vooral slachtoffer Braziliaanse dambreuk Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Bij de tragische breuk van de dam bij de Braziliaanse mijn Brumandinho was Fugro betrokken, maar eerder als slachtoffer van de omstandigheden dan als dader. Dat stelde ABN AMRO Oddo naar aanleiding van een uitzending over de ramp van de Nederlandse omroep KRO NCRV. Het televisieprogramma Pointer draaide rond een Spaans onderzoek, dat op basis van computeranalyse concludeerde dat het boren van een bepaald boorgat de instorting van de dam kan hebben veroorzaakt. De onderzoekers vroegen zich af waarom Fugro was ingehuurd om dit gat te boren en niet een ander bedrijf, dat een droge boring had kunnen doen. Analist Thijs Berkelder van ABN AMRO Oddo merkt op dat het uitgebreide verslag van de Spaanse onderzoekers niet met zekerheid kon vaststellen of de booractiviteiten van Fugro de directe aanleiding waren voor de instorting. Dit bevestigt voor de analist dat Fugro ook een slachtoffer was van de omstandigheden, met een slecht beheerde mijn waarvan de eigenaren en onderzoeksinsituut Tüv Süd zeiden dat het veilig was. Er kwamen 4 personeelsleden van Fugro om bij de ramp Berkelder memoreert dat de dam eigendom was van mijnbouwreus Vale, dat in februari 2021 een schikking trof voor 7 miljard dollar, en dat ook aangeklaagd is door de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Ook de Duitse certificatie-specialist Tüv is aangeklaagd voor meer dan 400 miljoen dollar aan schadeclaims. Fugro wordt niet vervolgd door de Braziliaanse autoriteiten en zegt mee te werken aan verder onderzoek. Het aandeel Fugro noteerde maandag 28 procent lager op 9,95 euro. ABN AMRO heeft een Outperform advies op het aandeel. Bron: ABM Financial News

