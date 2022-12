Groene koersen in Amsterdam, koersval 28% voor Fugro

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert maandagochtend in groen. De AEX stijgt 0,8 procent naar 705,45 punten.

"Beleggers zullen de komende dagen voortborduren op de renteverhogingen van afgelopen week. Daarin leek de weg omlaag te zijn ingezet, waardoor men rekening moet houden met aanhoudende volatiliteit", verwacht beleggingsspecialist Justin Blekemolen van online broker Lynx.

Ook Simon Wiersma van ING waarschuwt beleggers voor bewegelijkheid. "We houden er rekening mee dat de beurzen richting het einde van het jaar volatiel zullen blijven."

Behalve berichtgeving over Fugro en een Duits vertrouwenscijfer is het rustig. Nadat de belangrijkste centrale banken afgelopen week hun laatste rentebesluit in 2022 namen, is het ook de verwachting dat de rust terugkeert.

De Ifo index voor het Duitse ondernemersklimaat steeg van 86,4 in november naar 88,6 in december. Er was vooraf een cijfer van 87,4 verwacht.

De arbeidskosten in de eurozone stegen in het derde kwartaal met 2,9 procent, tegen 3,8 procent in de drie maanden ervoor. De lonen stegen ook minder hard, met 2,1 procent, tegen 3,2 procent in het tweede kwartaal.

De euro/dollar handelt maandagochtend op 1,0632 en olie wordt een half procent duurder.

Stijgers en dalers

Shell doet goede zaken in de AEX, met een plus van bijna 3 procent. Nieuwkomer Exor wint 1,7 procent. Verder leveren defensieve aandelen als Wolters Kluwer en Relx licht in.

PostNL wint 2,5 procent in de Midkap en Vopak stijgt ruim anderhalf procent.

Fugro gaat hard onderuit, met een verlies van ruim 28 procent. De Nederlandse bodemonderzoeker was in 2019 betrokken bij een dambreuk in Brazilië, waarbij 270 mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit een vertrouwelijk politierapport dat in handen is van Pointer, een platform voor onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV op tv, radio en online. Fugro zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen.

Bij de kleine fondsen schiet Avantium omhoog, met liefst 7 procent. Vastned levert ruim 2,5 procent in.