Goede vooruitzichten voor Europese goedkeuring Dupixent van Sanofi Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De kans lijkt groot dat Sanofi in Europa groen licht krijgt voor het op de markt brengen van Dupixent, een behandelding tegen allergische slokdarmontsteking. De European Medicines Agency’s Committee for Medicinal Products for Human Use heeft een positieve beoordeling gegeven voor het kandidaatmedicijn, zo meldde Sanofi vrijdag. Meestal wordt een dergelijke positieve aanbeveling door de Europese Commissie overgenomen. Een definitief besluit door de EC wordt in de komende maanden verwacht. Dupixent zou bescherming bieden tegen allergische ontstekingen aan de slokdarm. Deze aandoening is progressief en chronisch. Het middel zou bij goedkeuring mogen worden gebruikt bij patiënten van 12 jaar en ouder die zwaarder zijn dan 40 kilogram. Volgens Sanofi gaat het in de Europese Unie om zo'n 50.000 patiënten. In mei van dit jaar ging de Amerikaanse Food and Drug Administration al akkoord met een dosis van 300 milligram per week voor patiënten van 12 jaar en ouder. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.