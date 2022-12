Amerikaanse beurswaakhond SEC klaagt influencers aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft acht mensen beschuldigd van een fraude van 100 miljoen dollar, door het manipuleren van beursgenoteerde aandelen via socialemediaplatforms Twitter en Discord. Zeven van de acht verdachten deden zich voor als succesvolle handelaren en hadden honderdduizenden volgers op Twitter en in chatrooms over aandelenhandel op Discord. Het zevental kocht bepaalde aandelen en moedigde hun volgers aan om diezelfde aandelen te kopen, door koersdoelen voor die aandelen te geven of door te vertellen dat ze die aandelen kochten, vasthielden of bijkochten. Wanneer de aandelenkoersen vervolgens stegen, verkochten deze personen regelmatig hun aandelen, zonder aankondiging en terwijl ze die aandelen nog aan het aanprijzen waren. "De verdachten hebben sociale media gebruikt om een grote schare onervaren beleggers te verzamelen als volgers, en maakten daar vervolgens misbruik van door hun volgers een gestaag dieet van misinformatie te voeden, wat resulteerde in circa 100 miljoen dollar aan frauduleuze winst", stelde Joseph Sansone van de SEC. De SEC geeft de namen en Twitter-handles van de zeven influencers: het zijn Perry Matlock (@PJ_Matlock), Edward Constantin (@MrZackMorris), Thomas Cooperman (@ohheytommy), Gary Deel (@notoriousalerts), Mitchell Hennessey (@Hugh_Henne), Stefan Hrvatin (@LadeBackk) en John Rybarczyk (@Ultra_Calls). De achtste verdachte Daniel Knight (@DipDeity) zou medeplichtig zijn, onder andere als co-host van een podcast waarin hij veel van de zeven genoemde vermeende fraudeurs aanprees als ervaren handelaren en een platform bood voor hun manipulatieve uitspraken. Knight profiteerde zelf ook van de manipulatie. De SEC heeft de zaak aanhangig gemaakt bij een arrondissementsrechtbank in Texas, waar drie van de zeven verdachten wonen. Hun eisen zijn onder andere om de winst te ontnemen en civielrechtelijke straffen op te leggen. Ook zou verdachte Hrvatin wat de beursautoriteit betreft niet meer in pennystocks mogen handelen. Bron: ABM Financial News

