Goede studieresultaten voor Kymera

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kymera heeft goede studieresultaten behaald met een Fase 1 studie naar het mogelijke medicijn KT-474, wat partner Sanofi heeft doen besluiten groen licht te geven voor een Fase 2 studie. Dit maakte Kymera woensdagmiddag bekend. Het onderzoek richtte zich op patiënten die lijden aan de complexe ontstekingsziekten hidradenitis suppurativa (HS) en atopische dermatitis (AD). HS is een chronische ontsteking van haarzakjes in vooral de liezen en oksels. AD is een vorm van eczeem. Het aandeel Kymera lijkt woensdag 36 procent hoger te openen. Bron: ABM Financial News

