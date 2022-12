Citi verhoogt koersdoel ASML naar 735 euro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research heeft donderdag het koersdoel voor ASML donderdag verhoogd van 570 euro naar 735 euro, bij handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een sectorrapport van de Amerikaanse bank. De analisten hebben door de recente beleggersdag in Veldhoven meer vertrouwen gekregen in ASML en zien meerdere pijlers voor een zonnige toekomst voor de fabrikant van chipmachines, waaronder een versnelling van de digitalisering, die volgens Citi een aanjager zal blijken te zijn voor de onmisbare machines van de Veldhovense onderneming. Daarnaast zal de operationele winstgevendheid op termijn "substantieel" verbeteren dankzij een stijgende verkoop van EUV-machines, die hoge marges genereren. Op langere termijn zal ASML volgens de analisten ook flink profiteren van de data die door de machines wordt uitgelezen, waardoor een nog breder platform voor de productie van halfgeleiders zal ontstaan. Voor de komende drie jaar verhoogde Citi zijn omzetverwachting met respectievelijk een, twaalf en vijftien procent. De winsttaxatie voor volgend jaar ging echter met 1 procent omlaag, omdat de hogere omzet ook met hogere investeringen gepaard gaat. Voor 2024 en 2025 stelde Citi de winstramingen echter met 12 en 16 procent omhoog bij. Het aandeel ASML sloot woensdag in Amsterdam een half procent lager op 565,20 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.