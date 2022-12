ABN AMRO Oddo verlaagt koersdoel TomTom Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo heeft het koersdoel voor TomTom verlaagd van 12,00 naar 10,00 euro, maar handhaaft het Outperform advies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van analist Wim Gille. De analist schrijft de koersdoelverlaging toe aan een lagere winstgevendheid en hogere kapitaalkosten. De keuze van TomTom voor OpenStreetMap, zoals tijdens de laatste beleggersdag gepresenteerd, zal resulteren in lagere kosten voor het maken van de kaarten, terwijl de kwaliteit stijgt, aldus Gille. "Dit maakte dat het bedrijf eindelijk goed kan concurrenten in het zakelijke segment voor wagenparkbeheer", meent Gille, die van "een slimme stap" spreekt. Gille denkt dat automotive de komende jaren voor groei zal zorgen, omdat de autoproductie zal stijgen en TomTom marktaandeel zal winnen. De analist wijst daarbij ook op het "gezonde orderboek" van TomTom. Daar zit voor maar liefst 10 jaar omzet in, kijkend naar de huidige omzet. Het orderboek is in de ogen van Gille ook een garantie voor meer marktaandeel. De enterprise-markt is volgens Gille twee keer zo groot als de automotive markt, maar de omzet die TomTom uit de laatste haalt is toch de grootste. Dat is omdat de zakelijke markt concurrerender en gefragmenteerder is, maar belangrijkste is volgens de analist dat de kaarten niet voldoen aan de eisen van ontwikkelaars. Daarom heeft TomTom maar een marktaandeel van 9 procent. Maar dit zou met het nieuwe model moeten stijgen. Bron: ABM Financial News

