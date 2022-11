Beursblik: overname Univar biedt Azelis en IMCD kansen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Een overname van Univar door Brenntag kan wel eens gunstig uitpakken voor Azelis en IMCD. Dit denkt analist Henk Veerman van zakenbank Kempen. Een combinatie van Brenntag en Univar, waarover de twee in gesprek zijn, levert een grotere distributeur van speciaalchemicaliën op dan IMCD en Azelis. Maar aangezien de integratie na een overname veel tijd en energie kost, denkt Veerman dat dit kansen biedt aan Azelis en IMCD om in bepaalde regio's marktaandeel te winnen. Ook zal Brenntag, omdat het de handen vol heeft aan de overname van Univar, vermoedelijk minder of zelfs helemaal geen aanvullende acquisities willen doen. Dit maakt dat IMCD en Azelis bij het doen van overnames een concurrent minder hebben. Waar Kempen koopadviezen heeft voor Azelis en IMCD, zette analist Veerman vorige week een verkoopadvies op Brenntag. Daarmee is volgens Bloomberg Kempen de enige met een verkoopadvies voor het aandeel, met een koersdoel van 64 euro. IMCD en Azelis dalen maandag 1,5 en 0,2 procent, terwijl Brenntag 6,8 procent inlevert. Bron: ABM Financial News

