JPMorgan verkiest AB InBev boven Heineken

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan is maandag positiever geworden over AB InBev, terwijl het aandeel Heineken juist van de kooplijst werd gehaald.

JPMorgan verhoogde het advies voor AB InBev van Onderwogen naar Overwogen en het koersdoel ging van 45,00 naar 70,00 euro. Daarentegen verlaagde de zakenbank het advies voor Heineken juist van Overwogen naar Neutraal, met een koersdoel van 100,00 euro. Eerder was het koersdoel voor de Amsterdamse brouwer nog 120,00 euro.

Analisten van JPMorgan zien ruimte voor een ‘outperformance’ in de winstontwikkeling van AB InBev, terwijl de bierreus de schulden verleidelijk ook in hoog tempo kan afbouwen. "AB InBev is goed op weg om een omzetgroei van hoge kwaliteit te realiseren", aldus de analisten. De zakenbank mikt op een autonome omzetgroei van 8,8 procent in 2023, gesteund door een sterk momentum in Latijns-Amerika. Daarmee is JPMorgan een stuk positiever dan de analistenconsensus, die op 6,7 procent rekent.

In tegenstelling tot beleggers, die bezorgd zijn over de prestaties van de brouwer in VS en China, ziet JPMorgan juist opwaarts potentieel.

Voor Heineken verwacht JPMorgan dat de kostenbesparingen in 2023 beperkt zullen zijn en dat de margeverwachtingen zelfs omlaag moeten. De zakenbank mikt op een daling van de autonome marges met 40 basispunten in 2023, terwijl de analistenconsensus nog mikt op een stijging met 10 basispunten. Ook sluiten de analisten niet uit dat Heineken de outlook voor de autonome EBIT-groei voor 2023 neerwaarts moet bijstellen. Daarentegen zien de analisten wel een goed momentum in de opkomende markten voor de Amsterdamse brouwer.

Het aandeel Heineken sloot vrijdag op 89,20 euro, terwijl AB InBev in Brussel op 54,57 euro eindigde.