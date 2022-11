Tabloid: Apple heeft interesse in overname Manchester United Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen Manchester United noteren vrijdag voorbeurs zo'n 8% hoger aan de New York Stock Exchange, nadat de Britse tabloid The Daily Star donderdag meldde dat techreus Apple interesse heeft om de Engelse voetbalclub over te nemen. "CEO Tim Cook zal gesprekken voeren met de banken die zijn aangesteld om de verkoop te begeleiden," schreef The Daily Star donderdag, zonder daarbij bronnen aan te halen. Manchester United is nu nog eigendom van de Amerikaanse familie Glazer, die erg impopulair zijn bij de fans van de club. Apple was niet bereikbaar voor een reactie en Manchester United wilde geen commentaar geven, nadat het eerder deze week al bekendmaakte dat de strategische opties voor de club in kaart worden gebracht. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.