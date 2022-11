Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger, nadat de Amerikaanse Federal Reserve zich woensdagavond in de notulen van de laatste monetaire vergadering redelijk mild toonde.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een plus van 0,4 procent op 441,20 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,0 procent naar 14.567,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,7 procent met een stand van 6.724,49 punten. De Britse FTSE steeg 0,2 procent naar 7.480,01 punten.

"Op de financiële markten gaat de meeste aandacht nog steeds uit naar de verwachtingen voor het beleid van de centrale banken", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Gisteren bleek uit de notulen van de laatste beleidsvergadering dat de meeste Fed-bestuurders voor een lager tempo van renteverhogingen zijn. "Een afnemende inflatie en een lagere economische groei geven ook alle ruimte om de voet iets van het rempedaal te halen", aldus Wiersma.

"De notulen bevestigden dat de Fed bereid is om de rentes in een wat lager tempo te verhogen en dat is goed nieuws", zo stelde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Beleggers zijn lange tijd bezorgd geweest over het monetaire beleid." Volgens Aslam moeten beleggers ervan bewust zijn dat de Amerikaanse centrale bank wel degelijk de rente blijft verhogen, alleen in een lager tempo. "Een verhoging met 50 basispunten is nog steeds veel, maar beduidend minder dan 75 basispunten of zelfs 100 basispunten waar eerder nog voor werd gevreesd."

Aslam waarschuwt wel dat het belangrijk is om te blijven letten op de macro-economische data. "De markt moet zich niet blindstaren op het monetaire beleid."

De Duitse ondernemers worden iets optimistischer, zo bleek donderdag uit de Ifo index, terwijl het vertrouwen onder Franse ondernemers een pas op de plaats maakt.

Beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx verwacht verder een rustige handelsdag vandaag. Wall Street blijft gesloten in verband met Thanksgiving. Vrijdag is de Amerikaanse beurs een halve dag open. Hierdoor zijn de volumes op de Europese beurzen vermoedelijk ook laag.

Olie werd donderdag iets goedkoper. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het rood op 77,77 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 85,00 dollar werd betaald, een min van 0,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0406. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0426 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0369 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Remy Cointreau heeft in de eerste helft van het lopende gebroken boekjaar beduidend meer omzet behaald, terwijl ook het operationeel resultaat fors steeg. De jaaroutlook werd bevestigd, maar CEO Eric Vallat verwacht wel dat de consumptie in de tweede jaarhelft terugkeert richting normaal.

In Brussel viel op dat koersen van vastgoedaandelen het goed deden, met winsten van 4,1 en 3,4 procent voor die van VGP en WDP.

In Parijs en Frankfurt waren de minnen sterk in de minderheid, met in de Franse hoofdstad alleen koersverlies voor het aandeel Airbus van 0,1 procent en van Thales van 0,6 procent. In Frankfurt daalde alleen de keors van het aandeel Deutsche Börse met 0,4 procent.



Wall Street

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag gesloten in verband met Thanksgiving.

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,6 procent tot 4.027,28 punten, de Dow Jones index noteerde 0,3 procent hoger op 34.194,06 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 11.285,32 punten.