'Moeilijke maanden halfgeleidersector in verschiet'

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Jefferies is somber gestemd over de halfgeleidersector in Europa en denkt dat de tegenwind nog niet volledig is ingeprijsd. Dit blijkt woensdag uit een rapport. Nadat de eerste halfgeleiderbedrijven recent voorzichtig waren in hun outlook voor het vierde kwartaal, denkt Jefferies dat ook de daadwerkelijke kwartaalresultaten wel eens kunnen tegenvallen, en dat geldt ook voor de vooruitzichten die zij zullen afgeven voor de eerste helft van 2023. "We verwachten dat de aandelenkoersen onder druk staan in het eerste kwartaal, anticiperend op winstverlagingen", aldus de analisten van Jefferies. De zakenbank verwacht dat de halfgeleidermarkt halverwege 2023 een bodem bereikt. Chipaandelen lopen hier doorgaans 3 tot 6 maanden op vooruit, wat betekent dat de bodem hier in het eerste kwartaal van 2023 wordt bereikt. Aandelen als STMicroelectronics, Infineon en Melexis zullen gedurende deze periode verder dalen, "als de markt stevige verlagingen voor 2023 en 2024 inprijst". Jefferies blijft wel optimistisch over de makers van chipmachines. De recente beleggersdag van ASML bevestigt dit, aldus de analisten. En ondanks dat ASMI zich voorzichtiger uitliet over de gevolgen van de Chinese sancties, denkt de bank dat de verwachtingen voor 2023 voor ASMI omhoog kunnen. Jefferies heeft ASML en ASMI dan ook op de kooplijst staan, terwijl het voor Infineon, Melexis en STMicroelectronics een Underperform advies hanteert. Bron: ABM Financial News

