Azerion neemt Radionomy over

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Azerion heeft Radionomy overgenomen. Dit maakte het bedrijf uit Amsterdam dinsdag bekend. Radionomy is actief in digitale audio-advertenties en marketingdiensten. Met de overname kan Azerion onder meer zijn positie op de Amerikaanse markt verstevigen. Azerion neemt Radionomy over van Targetspot dat genoteerd is op de beurs van Parijs en Brussel. De overname wordt grotendeels betaald met krap 2,8 miljoen aandelen Azerion. Dat bedrag kan oplopen als bepaalde mijlpalen worden gehaald. Deze earn-out zal maximaal 3 miljoen euro bedragen, eveneens in aandelen Azerion. De afronding van de deal is nog afhankelijk van diverse voorwaarden, waaronder de goedkeuring van aandeelhouders van Targetspot, maar wordt nog voor het einde van dit jaar verwacht. Radionomy zal dit jaar naar verwachting 29 tot 30 miljoen euro aan omzet boeken. Bron: ABM Financial News

