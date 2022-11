Oplopende kosten voor Vivoryon

(ABM FN-Dow Jones) Vivoryon heeft in de eerste negen maanden van 2021 meer verlies geleden door oplopende kosten en het wegvallen van omzet. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit een update van het in Amsterdam genoteerde biotechbedrijf.

In de afgelopen negen maanden behaalde Vivoryon geen omzet. Dat was vorig jaar in dezelfde periode nog bijna 11 miljoen euro dankzij een licentie in China.

De kosten voor R&D vielen 2,5 miljoen euro hoger uit op 16,1 miljoen euro. Die stijging was grotendeels het gevolg van de 1,9 miljoen euro die Vivoryon spendeerde aan de klinische studie VIVIAD. De rekrutering van patiënten is inmiddels geslaagd en Vivoryon verwacht dat het in het eerste kwartaal van 2024 met een volledige dataset kan komen.

Met de VIVA-MIND studie denkt Vivoryon in het eerste kwartaal van 2023 met een tussentijdse update te kunnen komen.

Maar ook de algemene kosten stegen, tot 4,2 miljoen euro.

Zo kwam Vivoryon uit op een nettoverlies van 18,9 miljoen euro, tegenover 7,3 miljoen euro vorig jaar in de eerste negen maanden.

Eind september had Vivoryon nog 19,8 miljoen euro in kas. Eind 2021 was dit 14,7 miljoen euro. Vivoryon rondde afgelopen kwartaal een private plaatsing ter waarde van 30 miljoen euro af. Dit leverde KKR als nieuwe aandeelhouder op.

Met deze middelen denkt Vivoryon het te kunnen uithouden tot in december 2023.