Applied Materials presteert boven verwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Applied Materials heeft in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een recordhoge omzet behaald en boven verwachting gepresteerd. Dit meldde het Amerikaanse bedrijf donderdagavond nadat in oktober nog werd gewaarschuwd voor een tegenvallend kwartaal als gevolg van de nieuwe Amerikaanse exportregels voor China. Applied Materials gaf destijds aan te verwachten dat de nieuwe regelgeving een negatieve impact zou hebben van gemiddeld 400 miljoen dollar op de omzet in het vierde kwartaal. De omzet kwam in werkelijkheid uit op 6,75 miljard dollar, tegenover 6,12 miljard dollar een jaar eerder. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 6,57 miljard dollar. Applied Materials rekende zelf op een omzet van gemiddeld 6,4 miljard dollar. De nettowinst daalde van ruim 1,7 tot bijna 1,6 miljard dollar en de brutomarge daalde van 48,1 tot 45,9 procent. Verder kwam de aangepaste winst in het kwartaal uit op 2,03 dollar, tegenover 1,94 dollar een jaar eerder en een verwachting van de markt van 1,86 dollar. Over heel het boekjaar behaalde Applied Materials een omzet van 25,8 miljard dollar, van 23,1 miljard dollar een jaar eerder, terwijl de brutomarge daalde van 47,3 tot 46,5 procent en de aangepaste winst per aandeel steeg van 6,84 naar 7,70 dollar. "Applied Materials heeft het boekjaar sterk afgesloten met recordprestaties, en we blijven gefocust op het verminderen van de beperkingen in de toeleveringsketen en doen al het mogelijke om aan de vraag van de klant te voldoen", zei CEO Gary Dickerson in een toelichting. Op korte termijn gaat Applied Materials minder investeren, te midden van geopolitieke en macro-economische uitdagingen, aldus Dickerson. De investeringen die worden gedaan zijn strategisch en bedoeld om Applied Materials sneller te laten groeien dan de halfgeleidermarkt, aldus de topman. Outlook Voor het eerste kwartaal van het net gestarte boekjaar rekent Applied Materials op een omzet van gemiddeld 6,7 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 1,75 tot 2,11 dollar. Analisten rekenen op een omzet van 6,35 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 1,77 dollar. Het aandeel steeg nabeurs licht. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.