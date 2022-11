Walmart verhoogt outlook opnieuw Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Walmart heeft de outlook voor heel het boekjaar opnieuw verhoogd, hoewel er in het derde kwartaal wel een verlies in de boeken kwam als gevolg van een miljardenschikking. Dit meldde de Amerikaanse retailreus dinsdagmiddag. CEO Doug McMillon sprak van een goed kwartaal met sterke resultaten boven de streep. De omzet verbeterde in de verslagperiode met 8,7 procent op jaarbasis naar bijna 153 miljard dollar. Bij constante wisselkoersen was sprake van een omzetgroei van bijna 10 procent. Door FactSet geraadpleegde analisten gingen uit van 147,7 miljard dollar. In de VS boekte Walmart een vergelijkbare omzetgroei van 8,2 procent op jaarbasis. En vergeleken met 2 jaar geleden was dit zelfs 17,4 procent. Walmart International kende een omzetgroei van 7,1 procent naar 25,3 miljard dollar. Bij de internationale tak kwamen de opbrengsten wel 1,5 miljard dollar lager uit door valutaschommelingen. De aangepaste operationele winst verbeterde in het derde kwartaal met 4,6 procent naar 6 ,1miljard dollar en de aangepaste winst kwam uit op 1,50 dollar. Hier rekende de markt op 1,32 dollar. Onder de streep resteerde een verlies van 1,8 miljard dollar, of 0,66 dollar verlies per aandeel, tegenover een winst van 3,11 miljard dollar een jaar eerder. Dit was onder meer het gevolg van een voorziening van 3,3 miljard dollar om schikkingen te treffen in een aantal rechtszaken gerelateerd aan de opiatencrisis in de VS. Outlook Voor het lopende vierde kwartaal rekent Walmart op een omzetgroei van circa 3,0 procent, met een negatieve impact van 1,3 miljard dollar als gevolg van verwachte valutaschommelingen. De aangepaste winst zal 3 tot 5 procent dalen, schat Walmart in, terwijl de operationele winst met 1 procent kan stijgen of dalen. Voor heel het boekjaar 2023 is Walmart positiever. Zo is de omzetgroei verhoogd van 4,5 naar 5,5 procent. Verder zal de aangepaste operationele winst minder hard dalen dan de eerder verwachte 9 tot 11 procent. Walmart schat de krimp nu in op 6,5 tot 7,5 procent. De aangepaste winst daalt naar verwachting met 6 tot 7 procent over heel het boekjaar. Walmart kondigde dinsdag ook een nieuw aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 20 miljard dollar. Het aandeel lijkt dinsdag 5 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

